Au cœur des négociations pour s’arracher Gabriel Moscardo, le FC Barcelone se retrouve dans l’obligation d’abandonner la piste du jeune milieu de terrain face à la surpuissance du Paris Saint-Germain.

En quête de la future pépite mondiale, Luis Campos vise le Brésil pour affiner ses recherches. Le directeur sportif semblerait prêt à parier gros sur Gabriel Moscardo, milieu de terrain de Corinthians, énorme promesse Sud-Américaine. Le Paris Saint-Germain, plus que jamais présent sur le dossier, semble même effrayer ses concurrents. En effet, attirant les plus grandes écuries européennes, le joueur de 18 ans se rapproche de plus en plus du club de la capitale. Luis Campos était même sur place, à Sao Paulo, pour voir le joueur de ses propres yeux.

Chelsea et Barcelone ne peuvent pas suivre

Face à l’engouement du Paris Saint-Germain, les concurrents abandonnent. Si le FC Barcelone avait déjà dépassé Chelsea ces derniers mois, le club catalan est désormais impuissant. Selon Sport, les Blaugranas, déjà sur le dossier Gabriel Moscardo depuis l’été dernier, ne peut plus rien faire face à l’avancée du PSG. Les différentes offres de 25 millions ne suffisent pas pour égaler les promesses faites par la direction parisienne. Ne pouvant pas s’aligner financièrement, le Barça est donc désormais dans l’obligation d’abandonner la piste, laissant les Rouge et Bleu plus seul que jamais dans la course au recrutement.