L’idée de l’Inter Milan est claire : se délester du salaire de Christian Eriksen (28 ans, sous contrat jusqu’en 2024) à compter de janvier, même si c’est sous la forme d’un prêt. Ou sinon le Danois coutera 4.5M€ jusqu’en juin. Et comme Antonio Conte ne compte pas sur l’ancien joueur de Tottenham, autant faire quelques économies. Dans ce contexte, l’hypothèse du PSG reste vivace, d’autant plus que Mauricio Pochettino, son ancien coach, y a signé depuis. C’est le sentiment de La Gazzetta dello Sport. “Entre autres choses, à Paris on murmure que Leandro Paredes pourrait être parmi les transférables. C’est pourquoi la piste de l’échange doit encore être envisagée. L’Inter veut abaisser sa masse salariale. Le diktat est de vendre, mais pas de vendre pour vendre. Cela vaut également pour Eriksen, pour qui l’Ajax et Wolverhampton se sont également renseignés. Peu de choses ont évolué en Premier League: le seul autre club intéressé par le joueur danois est actuellement West Ham.”

De son côté, le média italien Sky Sport via son journaliste spécialisé Gianluca Di Marzio écarte pour l’instant la piste PSG pour Christian Eriksen. Car le Danois n’est pas une priorité du club francilien pour le moment. La version anglaise, Sky Sports, tient elle un autre discours : “Mauricio Pochettino veut retrouver l’ancien milieu de terrain de Tottenham au PSG.” Bref, l’heure est aux spéculations.