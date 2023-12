Aujourd’hui, à 21h00 (sur Canal+ Foot), le PSG accueille le FC Nantes au Parc des Princes. Le groupe de Luis Enrique est tombé, avec deux retours importants.

Le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes pour le compte de la quinzième journée de Ligue 1 Uber Eats, ce soir, 21h00 au Parc des Princes. Sur une très belle dynamique de six victoires d’affilée en Ligue 1, les Parisiens auront à coeur de poursuivre leur série dans le but de conserver leur place de leader.

Marquinhos et Warren Zaïre-Emery de retour

Sans surprise, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont forfaits. En revanche, le capitaine Marquinhos et le jeune Warren Zaïre-Emery font leur grand retour dans le groupe de Luis Enrique. Si le retour du Brésilien était prévu, la récupération du Titi Parisien étonne les supporters. Annoncé absent jusqu’en 2024, le milieu de terrain a réintégré le groupe et les séances d’entraînements collectifs depuis le début de la semaine. Une excellente nouvelle avant le grand rendez-vous face à Dortmund, mercredi prochain. Reste à savoir si le coach parisien donnera du temps de jeu à ses deux revenants, où si la gestion sera maîtrisé pour préparer la rencontre de Ligue des Champions. Pour les autres, rien de nouveau. Gianluigi Donnarumma ne sera pas de la partie, suspendu pour deux rencontres après la précédente journée de championnat. Si Arnau Tenas semble rester le prétendant numéro 1 pour garder les cages du PSG ce soir, c’est Bilal Laurendon, convoqué avec le groupe professionnel pour la première fois, qui profite de l’absence du portier italien. À noté aussi la présence d’Achraf Hakimi, absent de l’entraînement de la veille pour raisons personnelles.

Le groupe du PSG

Gardiens : Mouquet, Tenas, Laurendon

: Mouquet, Tenas, Laurendon Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele, Skriniar

: Hakimi, Marquinhos, Hernandez, Mukiele, Skriniar Milieux : Ugarte, Danilo, Vitinha, Ndour, Soler, Lee, Warren Zaïre-Emery

: Ugarte, Danilo, Vitinha, Ndour, Soler, Lee, Warren Zaïre-Emery Attaquants : Mbappé, Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola