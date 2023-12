Le Havre / PSG : Ce qu’il faut savoir avant cette rencontre

Après avoir arraché sur le fil le match nul contre Newcastle en Ligue des Champions ce mardi, le PSG défie le surprenant promu havrais aujourd’hui à 13h00. A cette occasion, nous vous proposons de découvrir le service DAZN, qui vous permettra de regarder cette rencontre au meilleur prix avec son offre de Noël !

En tête du championnat de France avec 1 point d’avance sur les Aiglons niçois, et un match en moins, les Parisiens devront éviter de tomber dans le piège du surprenant club de Le Havre, qui tient pour le moment la 9ème place du classement en Ligue 1. On pourrait imaginer, vu le calendrier chargé du PSG, que Luis Enrique va faire tourner son effectif au cours de cette rencontre, en donnant du temps de jeu à certains éléments moins utilisés. Marquinhos toujours absent, c’est Mukiele qui devrait démarrer la rencontre après avoir été laissé sur le banc contre Newcastle.

Bradley Barcola, critiqué mais intéressant lors de sa demi-heure contre les Magpies, pourrait lui aussi intégrer le 11. Il ne serait pas surprenant non plus que Marco Asensio retrouve un temps de jeu plus conséquent à l’occasion de cette rencontre. Après sa courte entrée en jeu contre Newcastle ce mardi, l’espagnol pourrait démarrer en tant que titulaire à la pointe de l’attaque. De quoi relancer encore davantage la concurrence à la pointe de l’attaque.

🚨 𝑨𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆 𝟏𝟏 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 ?!



❓L’Espagnol est en ballotage avec Gonçalo Ramos pour démarrer en attaque selon @le_Parisien_PSG



🤝 Le milieu pourrait être composé de Vitinha – Ugarte – Lee Kang-in



L’adversaire du jour : Le Havre, surprise du début de saison

Les promus sont en effet la surprise de ce début de championnat, cela notamment grâce au travail d’un ancien de la maison Rouge & Bleue, Mathieu Bodmer, désormais directeur sportif du club havrais. Le Havre évolue en 3-4-2-1, avec 3 défenseurs centraux dans le système de Luka Elsner, et il faudra s’attendre à une physionomie de match relativement similaire à celle de Newcastle. Le club doyen français devrait proposer aux parisiens un nouveau bloc bas, profitant de ses qualités défensives (3ème meilleure défense du championnat avec 13 buts encaissés) et de son gardien Arthur Desmas, auteur d’un excellent début de saison, pour bloquer les offensifs parisiens, en tentant de profiter de miettes pour faire la différence en contre-attaque.

Pour s’éviter un match piège après la Ligue des Champions, les coéquipiers de Lucas Hernandez devront garder un œil attentif sur le duo d’attaque Mohammed Bayo-Nabil Alioui, auteurs de 7 buts à deux depuis le début du championnat.

