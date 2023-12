Ce dimanche à 13h, le PSG affrontera Le Havre au Stade Océane à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et les Parisiens évolueront avec un maillot floqué en coréen.

Le PSG retrouvera la Ligue 1 ce dimanche (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot) avec un déplacement sur la pelouse du Havre, à l’occasion de la 14e journée de Ligue 1. Et l’horaire inhabituel donnera l’occasion à certains pays asiatiques de suivre le match en journée ou soirée (21h à Séoul par exemple). À cette occasion, le club parisien a décidé de célébrer ses supporters coréens avec flocage spécial pour cette rencontre, comme le rapporte le site officiel du club. Les joueurs de Luis Enrique porteront donc un maillot floqué en coréen. Une première dans l’histoire du PSG.

Image : psg.fr

Un grand rassemblement organisé à Séoul

De plus, un grand rassemblement sera organisé à Séoul. « Plus de 1 000 supporters seront réunis à Séoul aux côtés de représentants du Club et de différents partenaires, dont Paris Baguette, première entreprise coréenne à avoir conclu un partenariat avec le Club début novembre, et EA Sports. La soirée sera animée par des artistes locaux et offrira aux fans la possibilité de personnaliser leurs maillots sur place », précise le PSG.

La popularité du PSG en Corée du Sud est grandissante suite à la signature de Lee Kang-In cet été. Depuis l’arrivée du joueur de 22 ans, les Rouge & Bleu ont connu une affluence croissante de fans coréens au Parc des Princes (+20% en une saison) mais aussi sur les réseaux sociaux du club (22,000 abonnés sur X et 35,000 sur Naver, une plateforme en ligne sud-coréenne), « plaçant ainsi le Club à la 3e place des clubs de football les plus suivis dans le pays. »