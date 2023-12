Le Havre / PSG : Le groupe parisien sans Marquinhos

Ce dimanche après-midi (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot), le PSG se déplace sur la pelouse du Havre. Et Luis Enrique devra encore composer sans plusieurs joueurs.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce dimanche après-midi. À l’occasion de la 14e journée du championnat, les Rouge & Bleu se déplacent sur la pelouse du Havre. Sur une très belle dynamique de six victoires d’affilée en Ligue 1, les Parisiens auront à coeur de poursuivre leur série dans le but de conserver leur place de leader.

Marquinhos toujours absent

Mais comme lors des derniers matches, Luis Enrique devra composer sans quelques joueurs. À la veille du déplacement au Havre, le PSG a dévoilé son point médical. Sans surprise, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes sont forfaits. L’international portugais « continue son protocole de soins » tandis que le Titi « effectuera un contrôle chirurgical dans les prochains jours dans le cadre de son processus de reprise. » De son côté, Marquinhos manquera un troisième match d’affilée. Victime d’une blessure à l’ischio-jambiers droit, le capitaine parisien « poursuit son programme adapté. » Forfait jusqu’en 2024, Warren Zaïre-Emery soigne toujours sa cheville. Enfin, Alexandre Letellier passera des examens après des douleurs aux adducteurs.

Ainsi, Luis Enrique a convoqué un groupe de 21 joueurs. Pas présent dans le point médical du jour, Keylor Navas n’est toujours pas dans le groupe. Ces dernières semaines, le portier souffrait au niveau des lombaires.

Le groupe du PSG

Le point médical du PSG

Alexandre Letellier : Suite à une douleur aux adducteurs survenue à l'entraînement, il passera des examens cet après-midi.

Marquinhos : Victime d'une petite lésion aux ischio-jambiers droit, il poursuit son programme adapté.

Nuno Mendes continue son protocole de soins.

Presnel Kimpembe : Dans le cadre de son processus de reprise, il effectuera un contrôle chirurgical dans les prochains jours.

: Dans le cadre de son processus de reprise, il effectuera un contrôle chirurgical dans les prochains jours. Warren Zaïre-Emery travaille avec le staff médical suite à une entorse de la cheville droite.