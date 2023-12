Le Havre / PSG – les compositions probables

Ce dimanche après-midi (13 heures, Prime Video, Canal Plus Foot), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait effectuer quelques changements.

Pour son déplacement au Havre, pour le compte de la quatorzième journée de Ligue 1, Luis Enrique et le PSG devront faire sans six joueurs. Les absents de longue date, Presnel Kimpembe et Nuno Mendes, Warren Zaïre-Emery, qui s’est blessé avec l’équipe de France et qui ne jouera plus en 2023, Alexandre Lettellier, Keylor Navas et Marquinhos. Touché à la cuisse avec le Brésil, le capitaine parisien aurait pu revenir ce dimanche. Mais il n’est pas encore prêt. Pour le remplacer, le coach espagnol devrait faire confiance à Lucas Hernandez, comme ça avait été le cas contre Monaco (5-2). L’international français, qui serait associé à Milan Skriniar, devrait laisser sa place dans le couloir gauche à Nordi Mukiele. Achraf Hakimi occuperait la dernière place de la défense de Gianlugi Donnarumma.

A voir aussi : Le Havre / PSG – Des maillots floqués en coréen pour les Parisiens

Asensio ou Ramos en pointe ?

Pour le milieu de terrain, le coach du PSG pourrait aligner un trio composé de Lee Kang-in, Manuel Ugarte et Vitinha selon Le Parisien. Pour l’Equipe, ce serait Fabian Ruiz qui accompagnerait le Portugais et l’Uruguayen. En ce qui concerne l’attaque, deux joueurs seraient assurés d’être titulaires, Kylian Mbappé, qui portera le brassard de capitaine en l’absence de Marquinhos, et Ousmane Dembélé. En ce qui concerne le poste de numéro 9, Marco Asensio pourrait retrouver une place de titulaire, lui qui a fait son retour sur les terrains contre Newcastle après deux mois d’absence et une blessure au pied contractée lors du rassemblement de la sélection espagnole en septembre dernier. Il serait en ballotage avec Gonçalo Ramos pour ce poste d’attaquant de pointe pour le quotidien francilien, alors que pour le quotidien sportif, Marco Asensio devrait être titulaire.

🚨 𝑨𝒔𝒆𝒏𝒔𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒕𝒐𝒖𝒓 𝒅𝒂𝒏𝒔 𝒍𝒆 𝟏𝟏 𝒕𝒊𝒕𝒖𝒍𝒂𝒊𝒓𝒆 ?!



❓L’Espagnol est en ballotage avec Gonçalo Ramos pour démarrer en attaque selon @le_Parisien_PSG



🤝 Le milieu pourrait être composé de Vitinha – Ugarte – Lee Kang-in



🗣️ Vous approuvez ce XI ?! pic.twitter.com/WnV1sUHVyg — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 2, 2023

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Lee, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio (ou Ramos), Mbappé (c)

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Lee, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio (ou Ramos), Mbappé (c) Le XI probable du PSG selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé (c)

selon L’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Hernandez, Mukiele – Ruiz, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Asensio, Mbappé (c) Le XI probable du Havre : Desmas – Nego, Sangante (c), Youté, Lloris, Opéri – Kuziaev, Touré, Ndyaye – Alioui, Bayo

Les équipes probables de Le Havre / PSG (Le Parisien)