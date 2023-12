Le Havre / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche après-midi, le PSG est revenu de son déplacement en Normandie avec les trois points en montrant du caractère en infériorité numérique.

Le PSG n’a pas raté l’occasion de prendre ses distances au classement. Pourtant, les Rouge & Bleu avaient très mal commencé leur rencontre face au Havre, avec une blessure de Fabian Ruiz et l’expulsion de Gianluigi Donnarumma en moins de dix minutes. Mais en faisant preuve de résilience et en montrant du caractère, les joueurs de Luis Enrique sont parvenus à enchaîner une septième victoire en Ligue 1 grâce à des réalisations de Kylian Mbappé et Vitinha.

Tenas impressionne, Danilo en patron

Mais les deux buteurs n’ont pas été les seuls à briller. Lancé dans le grand bain, Arnau Tenas a livré une très belle prestation et a parfaitement tenu son rôle dans le but parisien. Auteur de sept arrêts, il a surtout dégagé une sérénité balle au pied. Dans le quotidien L’Equipe, le portier espagnol reçoit la meilleure note (8/10). « Il a tout de suite démontré que le ballon n’était pas un problème pour ses pieds avec des relances dans le jeu court comme dans le jeu long qui ont été précieuses au moment où son équipe évoluait à dix. Un super arrêt réflexe, également, sur une intervention dévissée de Danilo (64e) puis un double arrêt formidable devant Alioui (78e). » De son côté, Le Parisien a aussi félicité l’ancien du FC Barcelone pour sa première réussie (8.5/10) : « Pour sa grande première chez les professionnels, sa première sortie en Ligue 1, l’ancien Barcelonais a marqué des points. À l’aise des deux pieds, il sort six arrêts dont une frappe de Kechta qu’il enlève d’une belle claquette (53e), un réflexe pour épargner à Danilo un but contre son camp (65e) et une double parade devant Alioui (78e). »

Autre joueur qui a performé, Danilo Pereira. Une nouvelle fois utilisé en charnière centrale, le Portugais a été solide dans une formation qui a joué en bloc bas pendant la quasi-intégralité de la rencontre : « Un match de patron. Fidèle à ce qu’il renvoie à chacune de ses apparitions, le Portugais s’est encore montré solide au cœur d’une défense expérimentale. Au poste d’axe droit en première période, axe gauche en seconde, il a rayonné dans les airs et a, à l’image de son sauvetage devant Alioui (67e), toujours eu une jambe qui traînait pour sauver les siens », analyse le quotidien francilien, qui lui attribue la note de 8/10. Enfin, le duo d’attaque, Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, reçoit la note de 7/10 dans le journal sportif. Le numéro 7 parisien a bien joué les coups et a inscrit son 15e but en Ligue 1 tandis que son compatriote a réalisé de nombreux replis défensifs et a une nouvelle fois été décisif par la passe.

(L’Equipe) : Donnarumma (non noté), Tenas 8 – Hakimi 6, Danilo 7, Mukiele 5, Soler 4 – Lee 5, Ruiz (non noté), Ugarte 6, Vitinha 5 – Dembélé 7, Mbappé 7, Barcola (non noté) Les notes du PSG (Le Parisien) : Donnarumma (non noté), Tenas 8.5 – Hakimi 5, Danilo 8, Mukiele 6, Soler 5 – Lee 6, Ruiz (non noté), Ugarte 5.5, Vitinha 7 – Dembélé 6, Mbappé 6.5, Barcola (non noté)