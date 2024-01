Le Maroc d’Achraf Hakimi premier de son groupe

Hier soir, le Maroc affrontait la Zambie. Déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la CAN, les coéquipiers du latéral droit du PSG, Achraf Hakimi, voulaient sceller leur première place.

Hier soir, les derniers matches de la phase de poules de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) avaient lieu. Un joueur du PSG était concerné par ces rencontres, Achraf Hakimi. Leader de son groupe et assuré d’être qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition avant la rencontre, le Maroc affrontait la Zambie pour s’assurer la première place de son groupe. Comme depuis le début de la compétition, Achraf Hakimi était titulaire dans le couloir droit de la défense marocaine. L’ancien du Borussia Dortmund a joué l’intégralité de la rencontre et a une nouvelle fois été percutant sur son côté, en permettant à ses coéquipiers de se procurer de belles occasions avec ses centres précis.

Maroc / Afrique du Sud en huitièmes de finale

Le latéral droit du PSG est d’ailleurs impliqué sur le seul but marocain de la rencontre inscrit par Hakim Zyiech. Sur son côté droit, il a adressé un centre dans la surface zambienne. Son centre a été repoussé par le gardien dans les pieds de l’actuel joueur de Galatasaray et capitaine du soir, qui a propulsé le ballon au fond des filets (1-0, 37e). Le Maroc a globalement dominé la rencontre mais a pêché dans la finition, se procurant plusieurs belles occasions. Il s’est également fait quelques frayeurs mais sans conséquence. Avec ce succès, qui élimine son adversaire du soir, le Maroc termine premier de son groupe et affrontera l’Afrique du Sud en huitièmes de finale mardi soir (21 heures). Un succès qui fait d’autres heureux, les Ivoiriens. En effet, avec ce succès des Lions de l’Atlas, le pays organisateur se qualifie in extremis pour les huitièmes, lui qui figure parmi les quatre meilleurs troisièmes de la phase de poules.

A voir aussi : Luis Enrique fixera la date de retour de Lee Kang-in et Hakimi

Les affiches des huitièmes de finale

Angola / Namibie (samedi, 18 heures)

Nigéria / Cameroun (samedi, 21 heures)

Guinée Equatoriale / Guinée (dimanche, 18 heures)

Egypte / République Démocratique du Congo (dimanche, 21 heures)

Cap Vert / Mauritanie (lundi, 18 heures)

Sénégal / Côte d’Ivoire (lundi, 21 heures)

Mali / Burkina Faso (mardi, 18 heures)

Maroc / Afrique du Sud (mardi, 21 heures)