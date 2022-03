La trêve internationale a commencé depuis une semaine. Plusieurs Parisiens sont concernés par cette dernière mais avec des degrés d’importance différents. Hier soir, le Portugal de Nuno Mendes et Danilo Pereira s’est qualifié pour la finale des barrages en disposant de la Turquie (3-1). Mardi soir, les Lusitaniens affronteront la Macédoine du Nord – vainqueur surprise de l’Italie – pour arracher leur billet pour la Coupe du Monde.

Ce vendredi, cinq joueurs du PSG sont sur le front. La France – déjà qualifié pour le Mondial – joue un match amical contre la Côte d’Ivoire alors que le Sénégal affronte l’Égypte dans le match aller des barrages à la Coupe du Monde. C’était aussi le cas du Maroc d’Achraf Hakimi, qui affrontait la République Démocratique du Congo. Le latéral droit parisien était titulaire dans le 3-5-2 marocain. Il a joué l’intégralité du match. Les Marocains sont inoffensifs et méconnaissables lors de la première mi-temps. Ils se font même surprendre dès la 12e minute. Lancé sur l’aile gauche, Wissa repique dans l’axe et frappe pratiquement à l’entrée de la surface. Le ballon est dévié par Saiss et termine au fond des filets (1-0, 12e). La RDC aurait même pu doubler la mise mais Bakambu, seul devant le gardien, voit sa tentative repoussée sur la ligne par Aguerd.

En seconde période, le Maroc se réveille et va obtenir un penalty suite à une faute de main de Bakambu dans sa surface. Ryan Mmaee se présente mais se loupe complètement en envoyant le ballon largement au-dessus du but (54e). Après ce penalty manqué, c’est la RDC qui va se procurer les meilleures occasions mais le Maroc va réussir à égaliser. Ayoub El-Kaabi, dos au but près de la surface, remise pour Tarik Tissoudali qui reprend le ballon de volée et transperce le but congolais (1-1, 76e). Le match va se terminer sur ce score (1-1), la République Démocratique du Congo terminant à 10 après l’expulsion de Glody Ngonda, qui a pris son deuxième jaune suite à une intervention très en retard sur Achraf Hakimi (84e). Avec ce but, le Maroc prend un avantage sur la qualification. Il devra terminer le travail à domicile mardi.