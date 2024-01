Le match entre Nantes et le PSG (J22) programmé

Dans moins d’un mois, le PSG recevra la Real Sociedad en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Trois jours après, il se déplacera à Nantes en Ligue 1.

Alors que le mois de janvier propose un match par semaine au PSG, dès le mois de février le calendrier va se corser. Avant le huitième de finale aller de la Ligue des champions contre la Real Sociedad le 14 février, le club de la capitale pourrait jouer cinq matches. Samedi (20h45, BeIN Sports 1) contre l’US Orléans (16es de finale Coupe de France), Brest (28 janvier, 19e journée de Ligue 1), Strasbourg (2 février, 20e journée de Ligue 1), un potentiel huitième de finale de Coupe de France (le 7 février), la réception de Lille ( le week-end du 10 février). Après la réception du club basque, le PSG se déplacera à Nantes dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1. Une rencontre qui a été programmée le samedi 17 février à 21 heures. Elle sera diffusée sur Canal Plus Sport 360 et Canal Plus Foot.

Le programme de la 22e journée de Ligue 1

Vendredi 16 février 2024 à 21h00 sur Prime Video Olympique Lyonnais – OGC Nice



Samedi 17 février 2024 à 17h00 sur Prime Video LOSC Lille – Havre AC



Samedi 17 février 2024 à 21h00 sur Canal+ Sport 360 et Canal+ Foot FC Nantes – Paris Saint-Germain



Dimanche 18 février 2024 à 13h00 sur Prime Video RC Strasbourg Alsace – FC Lorient



Dimanche 18 février 2024 à 15h00 sur Prime Video AS Monaco – Toulouse FC Montpellier Hérault SC – FC Metz Stade Rennais FC – Clermont Foot 63



Dimanche 18 février 2024 à 17h05 sur Canal+ Foot Stade de Reims – RC Lens