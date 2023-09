Avant la trêve internationale, le PSG se déplace sur la pelouse de Lyon en clôture de la quatrième journée de Ligue 1. À la veille de cette rencontre, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse.

Après sa victoire contre Lens (3-1) le week-end dernier, le PSG voudra poursuivre sur sa lancée contre Lyon demain soir (20h45, Prime Video). En cas de victoire, les Parisiens se rapprocheraient de la tête du championnat alors que du côté lyonnais, on espère enfin lancer sa saison après avoir perdu ses deux premières rencontres de la saison et concédé le nul contre Nice (0-0) il y a une semaine. Vingt-quatre heures avant ce choc, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse. Le technicien espagnol a été questionné sur le mercato parisien, les arrivées de Randal Kolo Muani et Bradley Barcola dans les dernières heures du mercato, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions, le match contre Lyon… Extraits choisis.

Les intentions Lyon (PSG TV)

« L’adversaire est très fort, il y a beaucoup de qualité individuelle. On ne sait pas vraiment comment ils vont défendre et presser. Ce sera un très bon match pour montrer nos intentions.«

Heureux du mercato (PSG TV)

« Je ne peux que féliciter le président et Luis Campos pour le merveilleux mercato qu’ils ont fait. C’est parfait ces conditions pour un entraîneur. Maintenant, il s’agit de savoir qui mérite de jouer.«

Le groupe en Ligue des Champions (PSG TV)

« C’est le groupe le plus attractif de la compétition, sans aucun doute. Ce sera très exigeant. Mais ceux qui ont de la malchance, ce n’est pas le PSG mais les autres.«

Le mercato

« C’est clair que je suis satisfait. C’est un mercato exceptionnel. Le président et la direction sportive avec Luis Campos ont été merveilleux. Ce ne pouvait pas être un meilleur mercato. Toutes mes demandes ont été satisfaites. Chaque poste est doublé, maintenant, c’est aux joueurs et au staff de rendre la confiance accordée par le club.«

Kolo Muani

« C’est un joueur qui peut jouer dans toutes les positions devant, à la fois en pointe et comme ailier. J’aime les joueurs polyvalents. C’est un grand renfort, qui plus est Français et Parisien. Je suis très content, ça ajoute de la concurrence.«

L’association Mbappé-Kolo Muani-Dembélé

« Nous avons des options infinies, avec des internationaux, des jeunes, de la qualité. C’est sûr que si les joueurs se connaissent bien, c’est mieux. Avec le staff, on va travailler à trouver les meilleures associations. Je prends cela comme un défi personnel à relever.«

Pas de recrues supplémentaires au milieu

« Je pense qu’on n’en a pas besoin. On a suffisamment de joueurs dans ce secteur. Je suis convaincu qu’on a assez de solutions pour faire la saison avec ces joueurs.«

Barcola

« Barcola dans le groupe demain ? Oui, il sera dans le groupe. Nous le connaissons par rapport à ce qu’il a fait à Lyon et en sélection espoirs. C’est un joueur très important pour nous, par rapport à son profil. Il est capable de jouer le long de la ligne de touche, mais il peut aussi prendre les espaces sans ballon et rentrer dans l’axe. C’est une grande signature.«

Le statut de Gonçalo Ramos avec l’arrivée de Kolo Muani

« Remplaçant ? Vous pensez ? Vous ne me connaissez pas encore, visiblement. Je veux 20 titulaires, pas 11, 12 ou 13. Avec 20 ou 22 titulaires, on sera prêt pour toutes les compétitions. Vous apprendrez à me connaître et vous verrez que le statut de titulaire et de remplaçant n’existe pas.«

Marco Verratti

« Sur Marco, je reste sur ma position de ne pas divulguer les conversations privées. Je n’ai rien à dire de plus. Les conseils que j’ai pu lui donner aussi restent du domaine du privé. L’AC Milan ? Tout le groupe de Ligue des Champions est composé d’équipes de très haut niveau et mon défi est de rencontrer les équipes de très haut niveau. Draxler ? Ce n’est pas une question pour moi. Le directeur sportif pourra mieux répondre. »

La réussite du mercato

« Le succès de ce mercato, et c’est mon premier au PSG, est évident. Par rapport aux achats et ventes. On a monté un projet sur l’avenir. Le président et Luis Campos ont fait un très bon travail.«

Lyon

« Nous préparons ce match comme tous les autres. L’OL est une grande équipe, historique. Ils ont beaucoup de bons joueurs, un très bon entraîneur. J’ai joué avec Laurent Blanc à Barcelone, je le connais bien. Ce sera un match difficile dans un super stade. Ce sera certainement difficile. Mais nous l’avons préparé de la même façon pour récupérer les trois points.«