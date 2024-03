Le message des Ultras à Kylian Mbappé

L’actualité du Paris Saint-Germain est une fois de plus marquée par les remous et les tensions, alors que Kylian Mbappé aurait confirmé en interne sa décision de rejoindre le Real Madrid lors du prochain mercato estival.

« KM : VIVEMENT E 30/06 ! »

Depuis cette annonce non-officielle, la relation entre Mbappé et l’entraîneur Luis Enrique semble s’être détériorée progressivement. Luis Enrique a pris des mesures drastiques, reléguant Mbappé sur le banc lors du match contre le FC Nantes et le faisant sortir prématurément lors des rencontres contre Rennes et Monaco. Cette confrontation laisse planer un climat de tension à deux jours d’un match crucial contre la Real Sociedad en huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Les deux hommes ont tout de même eu un échange constructif hier matin.

À voir aussi : Marquinhos de retour à l’entraînement

L’atmosphère tendue qui règne au sein du club se reflète également dans les tribunes du Parc des Princes. Les supporters parisiens, notamment les Ultras du groupe Block Parisii, ont affiché leur position ce dimanche matin en déployant une banderole aux abords du stade : « KM : VIVEMENT LE 30/06 ! ». Ce message semble exprimer le désir des supporters de voir Mbappé quitter le club.