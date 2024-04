Le message du CUP avant PSG / Barcelone

Le PSG se prépare désormais pour son quart de finale de Ligue des champions face au FC Barcelone et le CUP compte jouer son rôle de 12e homme à fond.

Après trois matches en l’espace de six jours avec des objectifs diverses, le PSG peut désormais se concentrer sur son quart de finale aller de la Ligue des champions face au FC Barcelone ce mercredi 10 avril. Et pour cette rencontre au Parc des Princes, les Rouge & Bleu pourront compter sur le soutien du Collectif Ultras Paris. Dès le coup de sifflet final face à Clermont, les Parisiens et le CUP avaient déjà l’esprit tourné vers cette rencontre importante.

« Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage, doit se sentir en terrain plus qu’hostile »

Et à quelques jours de ce quart de finale aller, les ultras parisiens se sont exprimés sur leur compte X pour soutenir le club : « Pour nous, le match a commencé dès le coup de sifflet final contre Clermont. Notre rôle sera primordial et nous demandons une mobilisation totale et collective de chacun. Soyons unis comme un seul homme pour pousser les nôtres. »

Le CUP n’a pas hésité à lancer les hostilités contre les Azulgrana, en voulant faire du Parc des Princes une forteresse imprenable : « Cet ignoble Barcelone, si souvent favorisé par l’arbitrage, doit se sentir en terrain plus qu’hostile. Il est de notre devoir de faire du PARC une forteresse terrifiante pour l’adversaire et avec la détermination de notre équipe qu’elle soit imprenable. Cette équipe dont la mentalité guerrière et solidaire nous plaît, doit sentir tout un peuple déterminé à ses côtés. »