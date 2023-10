Le Paris Saint-Germain à la conquête du monde du MMA ?

Le PSG est parvenu à devenir une marque internationale depuis l’arrivée des qataris mais n’a semble-t-il toujours pas atteint son plafond de verre. En effet, les ambitions des dirigeants parisiens continuent de grimper et ces derniers pourraient s’attaquer à un nouveau sport après le football, le handball, le judo ou encore le e-sport.

L’image a fait le tour du monde depuis le 30 septembre dernier : Kylian Mbappé choqué en assistant à la victoire du combattant Cédric Doumbé en seulement 9 secondes face au prospect du MMA français Jordan Zebo. Une image qui restera dans les anales et qui pourrait se reproduire sous les cieux parisien, autour du PSG notamment. En effet, selon les informations de nos confrères du Parisien, le dossier de la création d’une structure de MMA serait bel et bien sur la table des dirigeants du Paris Saint-Germain : « Depuis plusieurs années, Nasser Al-Khelaïfi demande à ses équipes d’explorer toutes les pistes permettant de développer la marque PSG« . L’info trouve sa genèse dans un message énigmatique posté sur les réseaux sociaux par Ali Abdelaziz en mars dernier dans lequel le puissant manager dans le monde du MMA avait déclaré : « France, on arrive !« . Dans la continuité de celui-ci, le 22 septembre dernier, l’ancien manager de la légende Khabib Nurmagomedov a partagé un cliché d’un octogone aux couleurs du Paris Saint-Germain légendé « Thank you Djamel Bourras« . Et voilà les quatre protagonistes du projet PSG MMA réunis : Nasser Al-Khelaïfi, Djamel Bourras, Ali Abdelaziz et Khabib Nurmagomedov. Ce dernier, légende du sport de combat, est un proche du président du club de la capitale. Le Daghestanais avait été reçu au Parc des Princes après sa victoire mythique en octobre 2018 face à Conor McGregor. L’occasion de se vêtir d’un kimono et monter sur le tatami avec les judokas Rouge & Bleu et leur président, Djamel Bourras. Au cours de la Coupe du Monde 2022, Khabib Nurmagomedov a passé le mois au Qatar, assistant même à la finale France – Argentine depuis la loge de Nasser Al-Khelaïfi. L’occasion pour les deux hommes de partager des parties de padel à Doha.

Nasser Al-Khelaïfi & Khabib Nurmagomedov au Parc des Princes le 28/11/2018 (Image : Le Parisien)

Le dossier est donc officiellement sur le bureau des dirigeants du PSG, cependant, ces derniers se veulent prudent quant à son avancée : « Si le club reconnaît travailler depuis plusieurs mois sur ce projet, il invite à la plus extrême prudence. Aucune décision définitive n’est prise, aucune évolution notable n’a été observée ces dernières semaines et aucun calendrier n’est fixé. Les Qataris aiment se donner le temps de la réflexion« , relaye Le Parisien. Cependant, si l’idée avance et se concrétise, QSI ne devrait pas faire les choses à moitié. Toujours selon Le Parisien, on peut d’ores et déjà imaginer les stars coachées par Khabib Nurmagomedov évoluer sous les couleurs du PSG, ce qui pourrait faire briller le club de la capitale sur un nouveau terrain, celui des octogones.