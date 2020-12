A peine annoncé dans les médias comme successeur de Thomas Tuchel au PSG, Mauricio Pochettino provoquait deux rapprochements dans les esprits. Le premier, avec Christian Eriksen, son ancien joueur à Tottenham, qui souhaite rebondir cet hiver ailleurs qu’à l’Inter Milan. Le second, avec Lionel, Messi (33 ans), son compatriote en fin de contrat au FC Barcelone. En effet, la Pulga avait exprimé un a priori favorable à son sujet en souhaitant que l’ancien défenseur devienne l’entraîneur du Barça.

Le Parisien se penche sur cette affaire car “c’est un secret de polichinelle : le PSG rêve de Messi, un rêve partagé de Doha à Paris, les deux lieux où tout se décide concernant le club. La chance historique d’attirer le sextuple Ballon d’or suscite le fantasme de l’émir du Qatar”. Et puis, “Neymar pousse fortement dans ce sens.” Le journaliste auteur de l’article, Dominique Sévérac, remarque que Mauricio Pochettino et Lionel Messi ont débuté dans le même club, les Newell’s Old Boys, en Argentine. Simple détail. Mais ce qui l’est moins, c’est que le numéro 10 argentin avait milité pour une venue de son compatriote. “Selon les médias catalans, par qui les messages internes sont diffusés au grand public, c’est Lionel Messi qui souhaitait le plus la concrétisation de cette piste. L’attaquant, dans le passé, a mis tout son poids dans la balance pour attirer des entraîneurs avec qui il voulait travailler, à l’image de son compatriote Tata Martino au court bail. Il n’a pas obtenu gain de cause. Mais s’il faut retrouver Neymar et être coaché par Pochettino, il reste peut-être encore une solution.“ Le PSG prépare-t-il le terrain pour signer Leo Messi ? L’avenir nous le dira.