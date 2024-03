Le point médical du PSG avant la réception du Stade de Reims

Ce dimanche à l’horaire inhabituel de 13 heures, le PSG accueille le Stade de Reims en Ligue 1. Et pour cette rencontre, Luis Enrique devra encore composer sans quelques éléments en défense.

Après sa qualification en quarts de finale de Ligue des champions, le PSG retrouve la Ligue 1 ce week-end. À l’occasion de la 25e journée de championnat, le club parisien accueille – au Parc des Princes – le Stade de Reims, à l’horaire inhabituel de 13 heures (Prime Video et Canal Plus Foot). Et comme lors des derniers matches, le coach Luis Enrique devra encore se passer de quelques éléments dans le secteur défensif.

Marquinhos absent pour PSG / Reims

Dans son point médical de veille de match, le PSG a confirmé le forfait Marquinhos. Le capitaine parisien souffre au niveau du tendon d’Achille. « En raison d’une douleur persistante au tendon d’Achille, Marquinhos bénéficie d’un traitement adapté. Il sera laissé au repos ces prochains jours », précise le champion de France ce samedi. De son côté, Presnel Kimpembe continue ses exercices de récupération. Concernant Milan Skriniar, il « a repris l’activité sur le terrain de manière individuelle. » Enfin, Marco Asensio poursuit son travail de reprise après avoir été touché à l’ischio-jambier droit face à l’AS Monaco la semaine passée. Ces quatre joueurs sont donc forfaits pour la réception de Reims ce dimanche après-midi.

Le point médical du PSG

