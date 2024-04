Le point médical du PSG avant le match contre Clermont

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, Canal Plus Sport 360), le PSG reçoit Clermont lors de la 28e journée de Ligue 1. Le point médical avant ce match ne concerne que Presnel Kimpembe.

Quatre jours avant de recevoir – au Parc des Princes – le FC Barcelone lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, le PSG joue contre Clermont, toujours au Parc des Princes, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait réaliser une large revue d’effectif. Le coach espagnol devrait faire souffler certains cadres. La seule chose qui est sûre, c’est que Presnel Kimpembe ne disputera pas cette rencontre.

Le titi du PSG touché et opéré du tendon d’Achille, poursuit ses exercices de récupération comme le dévoile le club de la capitale dans son point médical. Touché à l’ischio-jambier de la cuisse gauche lors de la trêve internationale avec l’équipe de France Espoirs, Bradley Barcola ne figure pas dans le point médical des Rouge & Bleu. Il postule donc pour une place dans le groupe pour Clermont demain. La séance d’entraînement et la conférence de presse de Luis Enrique, à partir de 13 heures, devrait nous apporter plus de précision sur l’état de santé de l’ancien lyonnais.

Le point médical du PSG