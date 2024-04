Après le match nul du PSG face au Clermont Foot (1-1), le président du Havre a expliqué la raison de sa colère contre les Rouge & Bleu.

Dans un calendrier dense depuis le retour de la trêve internationale, le PSG a réussi à remplir ses différents objectifs : remporter le Classique face à l’OM, battre le Stade Rennais (1-0) pour atteindre la finale de la Coupe de France et se présenter face au FC Barcelone en Ligue des champions avec un groupe quasi au complet. Et pour ce dernier point, Luis Enrique avait décidé de faire un large turn-over face à Clermont, lanterne rouge du championnat, samedi dernier au Parc des Princes. Et après le match nul face au CF63, le président du Havre, qui lutte pour son maintien en Ligue 1, avait exprimé sa colère suite à la composition d’équipe alignée par le technicien espagnol.

« Je ne peux pas accepter que le PSG décide seul de l’issue du championnat pour les mal classés »

Dans l’émission de RMC Sport, Bartoli Times, le patron du Havre, Jean-Michel Roussier, a expliqué que son énervement est venu suite à la décision de la LFP de possiblement reporter le match PSG / Le Havre (programmé le samedi 27 avril à 21h) à une date ultérieure si le club parisien venait à se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. « La compo de Paris samedi, pour moi c’était la cerise sur le gâteau d’une semaine qui a fait monter la colère. La semaine a commencé quand la Ligue m’a informé que pour le cas où le PSG – ce que je leur souhaite sincèrement – passerait l’étape Barcelone et jouerait une demi-finale, le match contre le Havre (J31) serait peut-être décalé entre la 33e et la 34e journée. Voilà comment ma colère a commencé. J’ai dit à la Ligue ‘vous rêvez, vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, je vais accepter de faire un déplacement à Nice puis au Parc avant de recevoir l’OM! Vous êtes fous!’ En plus on est entre l’avant-dernière et la dernière journée, le règlement stipule que ces deux journées sont sanctuarisées. Donc je dis non tout de suite, il n’en est pas question. »

Le président havrais explique même qu’il serait prêt à aller devant le tribunal « Si le conseil d’administration décide, il laisse juste le choix d’aller devant un tribunal tout de suite. Il y aura tous les recours et croyez-moi que j’épuiserai tous les recours. S’il faut qu’il y ait une équipe de moins de 17 ans comme à l’époque, il y aura une équipe de U17. J’ai beaucoup de respect pour le PSG, un grand respect pour Luis Enrique et croyez-moi c’est sincère. Mais je ne peux pas accepter que le PSG décide seul de l’issue du championnat pour les mal classés. Paris va être un très beau champion, qu’il joue un rôle de champion jusqu’au bout. Et ça vaut pour nous puisqu’on va jouer au Parc. Moi je veux jouer au Parc le 27 avril, pas entre la 33e et la 34e journée. »