Le programme de la semaine chargé du PSG

Après un mois de janvier avec un match par semaine, le rythme va grandement s’accélérer pour le PSG dans les jours à venir avec deux rencontres au programme.

Si le PSG peine encore à se montrer séduisant dans le jeu, au niveau comptable, les joueurs de Luis Enrique ont réalisé une belle opération ce week-end en reprenant leurs distances avec leurs principaux poursuivants au classement de Ligue 1. Mais désormais, il faudra élever son niveau pour répondre aux prochains objectifs en championnat, Coupe de France et Ligue des champions.

Le retour des semaines à deux matches

Encore engagé dans toutes les compétitions, le club de la capitale va enchaîner un marathon de matches en ce mois de février. Et cela a débuté vendredi dernier avec la victoire compliquée sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2). Et ce mercredi, une belle affiche attend les Rouge & Bleu. À l’occasion des huitièmes de finale de Coupe de France, le PSG accueillera le Stade Brestois ce mercredi à 21h10 (sur beIN SPORTS 1 et France 3). À la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera devant les médias à partir de 13 heures pour répondre aux questions des journalistes. Par la suite, les Parisiens n’auront pas le temps de se reposer.

Assez rapidement, une autre affiche sera au programme, cette fois-ci en Ligue 1. Le samedi à 21 heures (sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360), le PSG recevra au Parc des Princes le LOSC de Paulo Fonseca, à l’occasion de la 21e journée de Ligue 1. Après leur succès éclatant face au Clermont Foot (4-0) ce week-end, les Lillois auront aussi un gros match à négocier en milieu de semaine face à l’Olympique Lyonnais en Coupe de France (mercredi à 18h30). À la veille de ce match face à Lille, les quinze premières minutes de l’entraînement des Parisiens seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures, suivies de la conférence de presse de Luis Enrique quelques heures plus tard (13h). Deux grosses affiches qui prépareront au mieux les Rouge & Bleu au huitième de finale aller de Ligue des champions face à la Real Sociedad (14 février). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG