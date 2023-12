Le PSG disputera deux belles affiches cette semaine, dont une rencontre face au Borussia Dortmund déterminante pour son avenir européen.

Victorieux du FC Nantes (2-1) ce week-end, le PSG a fait le plein de confiance avant cette semaine capitale dans la saison du club. Mercredi à 21 heures (Canal Plus et RMC Sport 1), le club parisien disputera une rencontre vitale lors de la dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions sur la pelouse du Borussia Dortmund. En cas de victoire, les joueurs de Luis Enrique termineront premier du groupe. En revanche en cas de match nul ou défaite, leur sort dépendra du résultat de l’autre rencontre du groupe entre Newcastle et l’AC Milan.

Des déplacements à Dortmund et à Lille

Ce lundi, les Rouge & Bleu s’entraîneront une dernière fois au Campus PSG avant de prendre la direction de l’Allemagne mardi matin. Après leur arrivée à Dortmund, Luis Enrique et un joueur se présenteront en conférence de presse à partir de 17h15. Ensuite, les Parisiens s’entraîneront au Signal Iduna Park à 18h30. Après cette rencontre européenne, les joueurs du PSG bénéficieront d’une journée de repos avant de retrouver le chemin de l’entraînement vendredi afin de préparer la belle affiche face au LOSC dimanche (20h45 sur Prime Video), en conclusion de la 16e journée de Ligue 1. À la veille de ce déplacement dans le Nord, Luis Enrique se présentera devant les journalistes le samedi à 13 heures. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement huis clos (11h)

: Entraînement huis clos (11h) Mardi : 17h15 : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur 18h30 : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias au Signal Iduna Park

: Mercredi : Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1 / 6e journée de Ligue des champions)

: (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1 / 6e journée de Ligue des champions) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Samedi : 13h : Conférence de presse de Luis Enrique 15h : Entraînement à huis clos

: Dimanche : LOSC / Paris Saint-Germain (20h45 sur Prime Video / 16e journée de Ligue 1)