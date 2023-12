Après son match nul face au LOSC (1-1), le PSG va disputer son dernier match de l’année au Parc des Princes face au FC Metz mercredi.

Le PSG est revenu de son déplacement à Lille avec le point du match nul (1-1). Un résultat frustrant mais qui permet tout de même aux Parisiens de prendre une avance supplémentaire sur ses poursuivants au classement. Désormais, le club de la capitale disputera une dernière rencontre avant la trêve hivernale.

PSG / Metz ce mercredi au Parc des Princes

Ce mercredi (21h sur Canal Plus Sport), au Parc des Princes, le PSG recevra le FC Metz à l’occasion de la 17e journée de Ligue 1. La dernière rencontre de l’année 2023 pour les Rouge & Bleu. Et à la veille de cette rencontre, Luis Enrique se présentera devant les médias pour la conférence de presse d’avant-match le mardi à partir de 13 heures, soit deux heures après l’entraînement ouvert aux médias (11h). Après le match face aux Messins, les Rouge & Bleu seront en vacances avant de revenir pour préparer les premières échéances de la nouvelle année.

Mais l’évènement marquant de cette semaine aura lieu dans quelques heures avec le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Un évènement à suivre à partir de 12h et diffusé sur beIN SPORTS 1, RMC Sport et Canal Plus. Voici ci-dessous le programme de la semaine des Parisiens.

Le programme de la semaine du PSG