Après sa victoire face à l’Olympique de Marseille, le PSG retrouvera le Parc des Princes cette semaine avec deux rencontres au programme.

Le PSG a fait le plein de confiance après sa victoire en infériorité numérique face à l’Olympique de Marseille (0-2) ce dimanche. Dans ce sprint final haletant, les Rouge & Bleu se devaient de remporter le Classique afin de préparer au mieux les prochaines échéances. Et cette semaine, les joueurs de Luis Enrique retrouveront le Parc des Princes avec deux rencontres au programme.

Une demi-finale de Coupe de France face à Rennes

Dès ce mercredi (21h10 sur France 3 et beIN SPORTS 1), le club parisien dispute sa demi-finale de Coupe de France face au Stade Rennais. Une rencontre très importante pour espérer atteindre la finale de la compétition pour la première fois depuis 2021. Et ce mardi, Luis Enrique se présentera devant les médias à partir de 13 heures. Ensuite, les Parisiens enchaîneront avec un match des extrêmes. À l’occasion de la 28e journée de Ligue 1, le leader du championnat accueillera la lanterne rouge, le Clermont Foot 63, le samedi 6 avril à 21 heures (sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Le vendredi, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures, puis Luis Enrique se présentera pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match à partir de 13 heures. Les Parisiens seront ensuite de repos le dimanche 7 avril. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG