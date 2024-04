Après trois matches en l’espace de six jours, le PSG peut désormais se concentrer pleinement sur sa double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions.

Le jour J approche à grand pas. Quelques semaines après le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions, le PSG affronte ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le FC Barcelone au Parc des Princes. Et ce mardi, à la veille de la rencontre, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures. Ensuite, Luis Enrique se présentera devant les médias à 13 heures, accompagné d’un joueur dont l’identité n’est pas encore connue.

À voir aussi : Le président du Havre explique la raison de sa colère contre le PSG

Pas de match de Ligue 1 ce week-end

Après cette rencontre, les Rouge & Bleu auront un jour de repos le vendredi avant de préparer le match retour à Barcelone le 16 avril prochain. Pour rappel, aucun match de Ligue 1 n’est programmé ce week-end pour les équipes françaises encore engagées en Coupe d’Europe (PSG, LOSC, OM). Le match Lorient / PSG, qui devait initialement se jouer ce week-end, a été reprogrammé au mercredi 24 avril. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG