Après avoir été sacré champion de France, le PSG se prépare désormais pour sa double confrontation face au Borussia Dortmund en Ligue des champions.

De repos dimanche, le PSG a retrouvé le chemin de l’entraînement ce lundi en fin de matinée dans la peau du champion de France 2024. Et après avoir validé ce nouvel objectif, le club parisien peut désormais se concentrer sur sa double confrontation face au Borussia Dortmund pour les demi-finales de Ligue des champions.

Pas de match de Ligue 1 ce week-end pour le PSG

Le club parisien s’envolera ce mardi en Allemagne et s’entraînera au Signal Iduna Park à partir de 18h30. Avant cela, Luis Enrique et un joueur parisien se présenteront en conférence de presse d’avant-match à partir de 17h15. Mercredi (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), les Rouge & Bleu disputeront cette confrontation aller face au BVB. Le lendemain de cette rencontre, les Parisiens seront de repos et retrouveront le chemin de l’entraînement vendredi. Pour rappel, le PSG ne disputera pas de match de Ligue 1 ce week-end. Afin d’alléger le calendrier des clubs encore engagés en Coupe d’Europe, la Ligue a décidé de reporter le match Nice/ PSG au 15 mai prochain. Les champions de France en titre auront donc six jours pour préparer la confrontation retour face au BVB (le 7 mai au Parc des Princes). Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG

Lundi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Mardi : 17h15 : La conférence de presse de Luis Enrique et d’un joueur 18h30 : Les quinze premières minutes de l’entraînement ouvertes aux médias

: Mercredi : Borussia Dortmund / Paris Saint-Germain (demi-finale aller de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1)

: (demi-finale aller de Ligue des champions / 21h sur Canal Plus et RMC Sport 1) Jeudi : Repos

: Repos Vendredi : Entraînement à huis clos (17h)

: Entraînement à huis clos (17h) Samedi : Entraînement à huis clos (11h)

: Entraînement à huis clos (11h) Dimanche : Entraînement à huis clos (11h)