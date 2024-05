Le PSG entame une semaine capitale dans ce sprint final de la saison avec la demi-finale retour de Ligue des champions face à Dortmund au Parc des Princes.

Avec un week-end sans match de Ligue 1, le PSG a pu pleinement se concentrer sur sa demi-finale retour de Ligue des champions face au Borussia Dortmund. Battu au Signal Iduna Park (1-0) mercredi dernier, le club parisien devra renverser la situation devant un Parc des Princes qui s’annonce bouillant. Depuis vendredi, les joueurs de Luis Enrique ont pu travailler dans l’intimité du Campus PSG cette confrontation retour face au club allemand, qui aura lieu ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1).

Les deux derniers matches de la saison au Parc des Princes

Et ce lundi, à la veille du match, les quinze premières minutes de l’entraînement seront ouvertes aux médias à partir de 11 heures. Quelques heures après, Luis Enrique et Marquinhos se présenteront devant les médias pour la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Après cette rencontre face au BVB, les Parisiens auront deux jours de repos et retrouveront le chemin de l’entraînement le vendredi. Les champions de France en titre auront deux jours pour préparer leur dernier match de la saison au Parc des Princes. À cette occasion, le club de la capitale accueillera le Toulouse FC le dimanche à 21 heures (en intégralité sur Canal Plus Sport 360 et en multiplex sur Prime Video), dans le cadre de la 33e journée de Ligue 1. Par la même occasion, les Rouge & Bleu recevront leur trophée de champion de France. Et à la veille de cette rencontre face au TFC, Luis Enrique se présentera devant les médias le samedi à 13 heures en conférence de presse. Voici ci-dessous le programme de la semaine du PSG.

Le programme de la semaine du PSG