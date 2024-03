Le programme de la semaine du PSG avec deux rencontres

Le PSG entame une semaine avec deux matches, dont le huitième de finale retour de la Ligue des champions contre la Real Sociedad. Une semaine chargée pour les Parisiens.

Trois semaines après s’être imposé, au Parc des Princes, contre la Real Sociedad (2-0), le PSG retrouve le club basque demain soir pour le compte du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Les Parisiens doivent s’envoler ce lundi matin afin de rallier Saint-Sébastien pour y poursuivre leur préparation à la rencontre de Champions League. Avant une séance d’entraînement dont les 15 premières minutes d’entraînement seront ouvertes aux médias à partir de 18h30, Luis Enrique et Bradley Barcola se présenteront devant la presse pour évoquer cette rencontre européenne. Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), place donc au huitième de finale retour entre le PSG et la Real Sociedad à Anoeta.

Un seul jour de repos

Les joueurs du PSG retrouveront ensuite la France dès le coup de sifflet final de la rencontre. Ils sont au repos mercredi avant de retrouver le chemin du Campus PSG jeudi après-midi pour commencer la préparation de la réception du Stade de Reims – au Parc des Princes – pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Les Parisiens s’entraîneront chaque jour jusqu’au match, programmé à l’inhabituel horaire de 13 heures dimanche. À la veille de la rencontre, Luis Enrique se présentera en conférence de presse à partir de 13 heures.

Le programme de la semaine du PSG