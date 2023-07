Le programme détaillé de la semaine du PSG

Alors que ce lundi, les internationaux du PSG ont rallié le Campus de Poissy pour effectuer leurs tests médicaux et physiques, le club de la capitale dévoile le programme de la semaine. Celle-ci s’annonce chargée, avec en ligne de mire le match amical contre Le Havre vendredi et le départ pour le Japan Tour 2023 samedi.

Cela fait maintenant une semaine que le Paris Saint-Germain a repris l’entrainement. Luis Enrique et ses adjoints ont établi leur campement dans le nouveau centre d’entrainement du club à Poissy (78) et y ont effectué leur début, pour la préparation de la saison 2023/24 avec les joueurs non internationaux du club. Les nouvelles recrues Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou encore Lee Kang-In ont ainsi pris part à leurs premières séances d’entraînement sous leurs nouvelles couleurs. Aujourd’hui c’est au tour des joueurs impliqués dans des matchs de sélection au mois de juin, et notamment Kylian Mbappé, de rallier le Campus PSG, afin d’y effectuer leur tests médicaux et physiques.

A l’occasion de cette deuxième semaine de préparation, le PSG dévoile son programme pour les prochains jours :

Lundi 17 juillet : Reprise des Internationaux et de la section féminine (qui affrontera également Le Havre le 12 août prochain)

le 12 août prochain) Mardi 18 juillet : Séance d’entrainement

Mercredi 19 juillet : Séance d’entrainement

Jeudi 20 juillet : Séance d’entrainement en live à 9h30

Vendredi 21 juillet : PSG-Le Havre AC à 17h. Diffusion en direct et en intégralité sur la PSG TV , la plateforme Twitch du club et sur BeIN Sports .

à 17h. Diffusion en direct et en intégralité sur la , la plateforme du club et sur . Samedi 22 juillet : Départ pour le Japan Tour 2023

Dimanche 23 juillet : Première journée au Japon

