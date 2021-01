Pas de billetterie, pas d’hospitalités, moins de merchandising, des droits télé rognés à cause du fiasco Mediapro… la crise sanitaire est devenue crise économique. Et le football en tant qu’industrie est très impacté. Ainsi, le PSG a annoncé à la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue que ses pertes devraient atteindre 204M€ à la fin de la saison en cours. C’est ce que rapporte lequipe.fr ce vendredi matin :“La haute direction du PSG a annoncé, en décembre, lors de son passage devant la DNCG des pertes de 204M€ au 30 juin prochain, sur un budget de 600 M€ environ. Un chiffre très élevé, qui représente 60% de plus que les 125 M€ de déficit de 2019-2020.“ Et encore, dans cette projection, le PSG espérait un retour du public en mars, même partiel. Ce qui n’est plus vraiment la tendance. “Sans public durant toute la saison, les pertes dans ce secteur vont avoisiner les 120 à 130M€”, ajoute le média sportif.