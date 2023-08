Le PSG a bel et bien montré la porte de sortie à Verratti et Neymar

Absents de l’entraînement ce mardi, Marco Verratti et Neymar ont bien été invités à quitter le PSG cet été. Une confirmation en provenance du Parisien.

Alors que le PSG reçoit le FC Lorient ce samedi, de nombreuses incertitudes demeurent réelles. Depuis hier, les avenirs de Marco Verratti et de Neymar Jr occupent, par exemple, l’esprit des supporters parisiens. Et pour cause, à en croire les informations de RMC que nous vous avions partagé un peu plus tôt dans la journée, les deux joueurs, ainsi que Renato Sanches, Hugo Ekitike et Juan Bernat, ont été invités à se trouver un nouveau club. Une prise de position de la part du PSG communiquée aux intéressés lors d’une réunion ce mercredi matin.

La dite réunion a bien eu lieu

De ce fait, la présence de Neymar et Verratti reste, pour l’heure, très incertaine face aux Merlus au Parc des Princes (21h00, 1ère journée de Ligue 1). Le Parisien confirme en tout cas la bonne tenue de cette réunion. Les entourages de deux des joueurs concernés ont, en effet, corroboré cette version au média régional. En revanche, une intégration au sein du groupe des lofteurs ne serait pas à l’ordre du jour..