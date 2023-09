Le PSG a bien tenté sa chance dans le dossier Hojlund

En quête d’un buteur cet été, le PSG a jeté son dévolu sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Reste qu’un autre joueur était ciblé, un certain Rasmus Hojlund.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG a fait feu de tout bois lors de la dernière fenêtre des transferts avec pas moins de 12 recrues au compteur. L’une des grandes priorités de Luis Campos résidait notamment dans la recherche d’un buteur de poids pour occuper la pointe de l’attaque parisienne. Et après de nombreux atermoiements, ce sont finalement Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani qui ont posé leurs valises au sein de la capitale française. Mais avant que ces deux dossiers ne se concrétisent, le PSG aurait effectué un pressing assez insistant auprès de l’Atalanta afin de recruter Rasmus Hojlund.

Le PSG aurait soumis deux offres pour Rasmus Hojlund

Le jeune attaquant danois de 22 ans a réalisé une saison intéressante en 2022-2023 sous la tunique de la Dea (9 buts et une offrandes en Serie A). Et The Athletic nous révèle, ce jour, que, conquis par les qualités de Rasmus Hojlund, le PSG a envoyé deux propositions concrètes à son homologue transalpin : la première de 50 millions d’euros, la seconde de 60 millions d’euros. In fine, c’est Manchester United qui a raflé la mise dans ce dossier moyennant un chèque de 75 millions d’euros. Le média britannique ajoute, en outre, que l’offre salariale rouge et bleu était apparemment supérieure à celle des Red Devils. Le principal intéressé a donc tout simplement décliné l’avance parisienne, préférant rallier les rangs mancunien.