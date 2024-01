À la recherche d’un défenseur central pour combler l’absence de Milan Skriniar, le PSG a sondé le Bayern Munich pour le Néerlandais, Matthijs De Ligt.

La connexion Paris-Munich a rythmé le mercato hivernal de ce mois janvier. Entre les rumeurs Nordi Mukiele et Joshua Kimmich, les deux formations ont souvent été liées pendant cette période des transferts. Et un autre nom a été associés aux Rouge & Bleu ces dernières heures. À la recherche d’un défenseur central suite à la blessure de Milan Skriniar, le board parisien a sondé leur homologue allemand au sujet de Matthijs De Ligt, rapporte RMC Sport. L’international néerlandais fait partie des pistes étudiées par le club parisien mais « pour le moment, le dossier n’est pas avancé et il est peu probable que le Bayern Munich le laisse filer. »

Peu d’espoirs pour le PSG dans le dossier Matthijs De Ligt

Pourtant, ces derniers temps, l’état physique du défenseur de 24 ans inquiétait en raison de pépins physiques à son genou. Mais il a finalement pu tenir sa place lors de la victoire du Bayern face à l’Union Berlin (1-0) cette semaine. De plus, la récente blessure de Dayot Upamecano (déchirure musculaire) laisse peu d’espoirs aux Parisiens dans ce dossier. La formation de Thomas Tuchel connaît de nombreux soucis dans son secteur défensif entre les blessés et les internationaux retenus pour la CAN et la Coupe d’Asie. « Par ailleurs, aucune piste ne semble se dégager mais la direction sportive parisienne devrait accélérer. Le mercato se termine jeudi prochain », rapporte le média sportif.

Concernant Nordi Mukiele, il pourrait finalement rester à Paris cet hiver. Courtisé par le club bavarois et désireux d’obtenir un temps de jeu plus conséquent, le Français ne semble pas faire partie des plans de Luis Enrique. Cependant, le Bayern Munich proposait seulement un prêt sec alors que le PSG voulait inclure une option d’achat. Face à cet obstacle, les Allemands ont décidé de se rabattre sur Sacha Boey. « Au delà de la structure du transfert, Paris ne souhaite pas se séparer de l’ancien joueur de Leipzig sans être sûr de pouvoir le remplacer », précise RMC. Enfin, si le PSG se montre insistant pour trouver un nouveau défenseur central, il n’a pas non plus abandonné l’idée de se renforcer dans l’entrejeu dans ces derniers jours de mercato. Le board parisien se tient à l’affût des opportunités au milieu. Pour le dossier Joshua Kimmich, le champion de France a dû faire face à l’intransigeance du Bayern mais compte bien revenir à la charge cet été, conclut RMC.