Le PSG a voté en faveur du report du match Lyon / Toulouse

Possiblement qualifié pour les barrages de la Ligue des champions, Lyon avait demandé le report de sa première journée de Ligue 1 contre Toulouse. Le PSG avait voté favorablement à cette demande.

Les reports des matches du PSG la saison dernière pour permettre au club de la capitale de mieux préparer ses rencontres de Ligue des champions avaient beaucoup fait parler, beaucoup estimant que le PSG privilégiait la Champions League à la Ligue 1 et qu’il faussait le championnat. Un des reports avait fait polémique, sortant même du cadre du football, le choc entre les Rouge & Bleu et Lens, les deux équipes se disputant le titre de champion de France. Bizarrement, le report des matches de Strasbourg, qui s’était qualifié en demi-finale de la Conference League, avait beaucoup moins fait parler.

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La LFP a refusé ce report

Alors que la saison 2026-2027 de Ligue 1 n’a pas encore commencé, l’Olympique Lyonnais a déjà fait une demande de report pour son match de la première journée contre Toulouse. Les Lyonnais anticipent une qualification pour les barrages de Ligue des champions et aimeraient avoir plus de temps pour préparer ces deux hypothétiques rencontres. Ce match contre Toulouse se joue le 22 août alors que les barrages de la C1 se dérouleraient le 18 ou 19 août et le 25-26 août pour le retour. Une demande qui a été refusée par la LFP. Selon les informations du Parisien, le PSG a bien voté en faveur du report du match Lyon-Toulouse lorsque la question a été abordée en réunion avec la Ligue. L’instance régissant le football français n’a pas officiellement justifié sa décision, conclut le quotidien francilien.