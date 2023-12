Depuis deux ans, le PSG est éliminé en huitièmes de finale de la Coupe de France. Les Parisiens veulent soulever de nouveau ce trophée. En 32es de finale, le PSG affrontera l’US Revel, club de Régional 1.

Le PSG est le recordman de victoire en Coupe de France avec quatorze trophées. Mais depuis deux ans, il est éliminé en huitièmes de finale de la compétition. Par Nice en 2022 et Marseille en 2023. Une anomalie pour un club qui a une belle histoire avec la doyenne des compétitions en France. Lors de cette 107e édition, le club de la capitale souhaitera retrouver le succès et s’offrir une quinzième Coupe de France dans son armoire à trophée. Ce lundi, le tirage au sort des 32es de finale de la compétition. Et le PSG a hérité de l’US Revel, club de Regional 1, sixième division. Les matches de ces 32es de finale se joueront, le 5, 6 et 7 janvier. Il y aura un choc dans ces 32es de finale, le RC Lens qui recevra l’AS Monaco. Autre affiche entre club de Ligue 1, Metz qui reçoit Clermont.

Les 32es de finale de Coupe de France

Amiens SC (L2) / Montpellier (L1)

Lille / Golden Lyon (R1)

US Pays de Saint Omer (R1) / Reims Saint Anne (N3) ou Dunkerque (L2)

Sarreguemines (R1) / Valenciennes (L2)

US Thionville (N3) / OM (L1)

Feignes Aulnoye (N2) / Quevilly Rouen Metropole (L2)

FC Chambly (N2) / Racing CFF (N2)

En Avant Guingamp (L2)/ Stade Rennais (L1)

Lyon La Duchère (N3) / Le Puy Football 43 Auvergne (N2)

Chambéry Savoie F (N3) / Toulouse (L1)

FC Sochaux (N) / Lorient (L1)

Stade Brestois (L1) / Angers (L2)

US Feurs (N3) / AS St Priest (N3)

Louhans Cuiseaux ou US Cosne (N3) / FC Rouen (N)

CA Pontarlier (N3) / OL

OGC Nice (L1) / Auxerre (L2)

RC Lens (L1) / AS Monaco (L1)

Le Havre (L1) / Caen (L2)

FC Metz (L1) / Clermont Foot 63 (L1)

Romorantin (N2) / Le Moule (R1)

US Orléans (N) / Nîmes Olympique (N)

Entente SSG (N3) / Girondins de Bordeaux (L2)

AS Fabrègues (R1) / Trélissac Antonne PFC (N2)

Bergerac (N2) / FC Libourne (N2)

FC Dieppe (N3) / Stade Lavallois (L2)

Pau FC (L2) / FC Nantes (L1)

US Revel (R1) / PSG (L1)

Dinan (N2) / Stade de Reims (L1)

Avoine Chinon (N2) / RC Strasbourg (L1)

FC Challans (N3) / Rodez (L2)

Vendée Les Herbiers (N2) / Châteauroux (N) ou Douvres (R2)

🚨 Le PSG affrontera l'US Revel (R1 / 6e division) en 32e de finale de Coupe de France ! ✨🇫🇷 pic.twitter.com/PlZDgnF3W8 — Canal Supporters (@CanalSupporters) December 11, 2023

Au micro de BeIN Sports, Didier Roques, le président de l’US Revel, s’est dit heureux d’affronter le PSG. « Les joueurs ont déjà savouré cette qualification parce que c’était un très beau moment pour nous. Et là, le tirage nous offre un magnifique cadeau, on est très, très heureux. Nous sommes un club de R1, il y a six niveaux d’écart avec la Ligue 1, on a très peu de chances de gagner, mais c’est un magnifique cadeau de jouer contre eux. On est ravis. Le prochain problème va être de trouver un stade pour accueillir le PSG. On va s’y pencher dès demain. Mais c’est un beau problème.«