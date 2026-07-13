Le PSG annonce la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari

Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le jeune milieu offensif de 18 ans Adam Ayari a signé son premier contrat professionnel avec le PSG.

Alors qu’il subit une exode de ses Titis ces dernières semaines, le PSG est parvenu à convaincre l’un de ses jeunes talents de poursuivre sa carrière sous les couleurs parisiennes. Comme annoncé depuis plusieurs semaines, le milieu offensif de 18 ans Adam Ayari a décidé de signer son premier contrat professionnel avec le double champion d’Europe en titre.

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Adam Ayari sous contrat jusqu’en juin 2029

Une signature officialisée par le club parisien. Au club depuis l’âge de six ans, l’international U19 français a su franchir les étapes au fil des années et a été un élément important du doublé historique (Championnat U19 et Coupe Gambardella) réalisé par les U19 du PSG cette saison avec 14 buts et 9 passes décisives dans ces deux compétitions. Le milieu offensif de 18 ans est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2029.

Pour le site officiel du PSG, Adam Ayari a exprimé sa fierté de poursuivre l’aventure avec son club de coeur : « La signature de mon premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain est une immense fierté pour moi et pour ma famille. J’ai la chance d’évoluer dans ce club depuis 2014 et de grandir au quotidien aux côtés de joueurs, d’éducateurs et de membres du staff qui m’ont beaucoup apporté. Je tiens à les remercier pour leur confiance et leur accompagnement tout au long de mon parcours. Cette signature représente une étape importante, mais ce n’est que le début. Je vais continuer à travailler avec humilité et détermination pour progresser, aider mes équipes à atteindre leurs objectifs et saisir les opportunités qui se présenteront à moi sous les couleurs Rouge & Bleu. »

Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari.



Le milieu de terrain offensif de 18 ans est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2029.



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