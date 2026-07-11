L’exode des titis continue au PSG, Noah Nsoki sur le départ, Mbemba annonce son départ

Le PSG possède l’un des meilleurs centres de formation de France. Lors de ce mercato estival, plusieurs titis ont décidé de quitter leur club formateur. Ce devrait être le cas de Noah Nsoki.

Les équipes de jeunes du PSG ont réalisé l’une des meilleures saisons du club avec les titres de champions de France en U17 et U19, la victoire en Coupe Gambardella et une demi-finale en Youth League. Les principaux artisans de la très belle saison de l’équipe U19 ne devraient plus être au sein de leur club formateur la saison prochaine. En effet, de nombreux titis ont préféré quitter leur club formateur pour signer leur premier contrat professionnel ailleurs, estimant manquer de visibilité sur leur futur au sein des doubles champions d’Europe.

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Il pourrait rejoindre un ancien titi du PSG

C’est le cas notamment de Mathis Jangeal, qui a rejoint Famalicao, de Pierre Mounguengue, qui va lancer sa carrière au Dynamo Kiev, ou bien encore de Samba Coulibaly et Elijah Ly, qui ont signé au Club Bruges. Noah Nsoki devrait aussi bientôt figurer dans cette liste. Apparu à deux reprises en équipe première, le jeune ailier serait dans le viseur de deux équipes européennes, le Dinamo Zagreb et le Vitoria SC, selon les informations de L’Équipe. Le club portugais aime piocher dans la formation du PSG puisqu’il s’était offert les services d’Oumar Camara la saison dernière. Ce dernier avait brillé avec l’équipe de Guimarães avec 36 matches toutes compétitions confondues (six buts, trois passes décisives) et une victoire en Coupe de la Ligue portugaise.

Le capitaine des U19 du PSG va aussi partir

De son côté, Emmanuel Mbemba a confirmé son départ du PSG sur son compte Instagram. « Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. Après trois années passées au centre de formation du Paris Saint-Germain, le moment est venu pour moi d’écrire une nouvelle page. Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière. J’ai eu la chance de vivre des moments inoubliables : remporter la Coupe Gambardella, deux championnats de France U19 consécutifs et avoir l’honneur de porter le brassard de capitaine. Des souvenirs qui resteront gravés à jamais. Merci à tous les entraîneurs, éducateurs, staffs, dirigeants, coéquipiers et à toutes les personnes qui m’ont accompagné durant ces trois années. Merci également à mon agent pour sa confiance et son accompagnement, ainsi qu’à mes professeurs et à l’équipe pédagogique qui m’ont permis d’obtenir mon baccalauréat. Enfin, merci à ma famille pour son soutien, sa confiance et tous les sacrifices consentis depuis le premier jour. Je quitte le Paris Saint-Germain avec une immense gratitude pour tout ce que ce club m’a apporté. Merci pour tout. » Sa destination n’est pas connu mais il serait dans le viseur d’Arsenal et de Monaco.