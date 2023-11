Au-delà de faire grandir sa marque, le PSG agit également dans le social à travers le monde, notamment auprès des enfants. Aujourd’hui, le club de la capitale travaille avec la start-up solidaire KALBU afin de créer un maillot et en reverser les bénéfices en faveur du plus grand camp de refugiés au monde à Cox’s Bazar, au Bangladesh.

C’est à l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant que le Paris Saint-Germain et KALBU s’associent dans la création d’une tenue « célébrant la fierté et l’esprit indomptable des enfants réfugiés et riverains du camps de réfugiés de Cox’s Bazar au Bangladesh« . Sur son site officiel, le PSG décrit le maillot : « Crème et bleu, il arbore côte à côte les logos de KLABU, du Paris Saint-Germain et la représentation de l’Esprit de Cox’s Bazar« . Pour s’offrir ce maillot, il faudra se rendre sur klabu.org ou store.psg.fr à partir de ce lundi 20 novembre : « Les bénéfices provenant des ventes de maillots contribueront à poursuivre le soutien du projet au Bangladesh« . Dans cette équation entre le PSG et KLABU, l’ONG locale au Bangladesh Friendship n’est pas à oublier. Cette dernière œuvre avec le club de la capitale et la start-up solidaire afin d’améliorer le quotidien de 500 000 enfants du camp de réfugiés de Cox’s Bazar et des villages autour. Les trois partenaires ont ouvert en 2020 un club de sport avec terrain, bibliothèque, salle de visionnage et d’apprentissage. Si les distractions sont rares pour les enfants de la région, cette initiative permet à ces derniers de pratiquer régulièrement une activité physique.

Rejoignez-nous aujourd’hui pour la Journée Mondiale de l’Enfance et découvrez notre maillot limité avec @KLABUofficial ! 🙏❤️💙



Les fonds contribueront au projet sportif initié par KLABU, la @FondationPSG et @friendship_ngo pour les enfants du plus grand camp de réfugiés au… pic.twitter.com/4ZlWTjiV8x — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 20, 2023 Twitter : @PSG_inside

Le maillot lancé ce lundi 20 novembre a été réalisé par Magnifier Creatives au Bangladesh et créée en collaboration avec Wieden + Kennedy Amsterdam. Une tenue qui met en scène des athlètes du PSG et de Cox’s Bazar.