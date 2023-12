En cette fin d’année, l’Equipe, comme chaque année, a dévoilé son équipe type de l’année 2023 en Ligue 1. Quatre joueurs du PSG y figurent. Les Rouge & Bleu sont le club le plus représenté.

La fin de l’année 2023 approche à grands pas. Comme chaque fin d’année, il y a des bilans des 365 jours écoulés qui sont effectués. Depuis le début de la semaine, l’Equipe proposait à ses lecteurs de voter pour l’équipe type de l’année 2023 en Ligue 1. Chaque jour, un poste et plusieurs noms étaient proposés pour élire cette équipe de l’année. Ce samedi, le quotidien sportif a dévoilé ce onze de l’année 2023 élu par sa rédaction. Et comparé à l’année 2022, un seul joueur est toujours présent, Kylian Mbappé. « Probablement le plus indiscutable, en tout cas celui qui a obtenu le plus de points dans les votes de notre rédaction. Kylian Mbappé est la tête de gondole du PSG et de la « Ligue des talents ». Il a empilé 34 buts en 35 rencontres en 2023, soit 10 de plus que tout autre élément. » Dans ce onze, le PSG reste le club le plus représenté avec quatre joueurs, même si l’année dernière, il avait réussi à en placer six.

A voir aussi : Kylian Mbappé, sportif le plus cité dans les médias français en 2023

Warren Zaïre-Emery plébiscité

Achraf Hakimi figure dans cette équipe type au poste d’arrière droit. L’Equipe explique le choix de l’international marocain du PSG. « Le Marocain montre de nouveau pourquoi le PSG a déboursé plus de 60 M€ pour l’acheter à l’Inter Milan en 2021. Il a retrouvé son tranchant, ce qui fait fortement pencher le jeu du PSG côté droit. » Au milieu, c’est Warren Zaïre-Emery qui a été choisi. Le titi du PSG est impressionnant sur le terrain depuis ses débuts, lui qui n’a pas encore 18 ans. « Il est titulaire au PSG depuis moins d’un an, mais quelle année pour le « titi » de 17 ans, exemple de précocité. Le PSG peut désormais difficilement se passer de son milieu de terrain, qui ne cesse de s’affirmer dans le jeu. Il est déjà devenu international, le plus jeune de l’histoire des Bleus depuis 1914. » Arrivé cet été au PSG, Ousmane Dembélé a été l’un des meilleurs parisiens de ce début d’exercice 2023-2024. Il fait toujours des différences sur le terrain même s’il doit s’améliorer dans la finition. « Si Paris penche beaucoup à droite, c’est aussi par sa présence sur cette aile. Le Français est le déclencheur de beaucoup d’actions parisiennes, à défaut d’être (pour l’instant) à la conclusion de celles-ci. Il est tout de même co-meilleur passeur de L1 cette saison. » Et donc, Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque. « Il ne quitte plus le rang de meilleur buteur de Ligue 1 depuis plusieurs saisons et l’année 2023 a été dans la même lignée. Il a marqué 10 buts de plus que tous ses concurrents et représente la menace numéro 1 pour toutes les défenses adverses. »