Le PSG bien représenté dans les nommés aux Trophées UNFP

La fin de saison approche pour les équipes de football du PSG. Comme chaque fin d’année, la cérémonie des Trophées des champions élisent les meilleurs joueurs et joueuses de la saison. Ce mardi soir, les nommés aux différents trophées ont été dévoilés.

Le PSG est champion de France pour la douzième fois de son histoire. Le club de la capitale a réalisé une très belle saison et il le doit à un effectif qui a parfaitement répondu aux attentes de leur coach, Luis Enrique. Ce mardi soir, l’UNFP a dévoilé les nommés pour les différents trophées qui seront remis lors de la cérémonie des Trophées UNFP le 13 mai prochain. L’entraîneur espagnol est nommé pour le titre de meilleur coach de la saison de Ligue 1 en compagnie de Paulo Fonseca (Lille), Luka Elsner (Le Havre), Franck Haise (Lens) et Eric Roy (Brest). Pièce maîtresse du milieu de terrain du PSG, Warren Zaïre-Emery est en lice pour le trophée de meilleur espoir de la saison. Il est en compétition avec Eliesse Ben Shegir (Monaco), Rayan Cherki (Lyon), Désiré Doué (Rennes) et Lenny Yoro (Lille). Gianluigi Donnarumma postule lui pour le titre de meilleur gardien de Ligue 1. Le portier italien est en concurrence avec Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevallier (Lille) et Brice Samba (Lens). Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé s’affronteront pour le titre de meilleur joueur de Ligue 1, avec Pierre Lees-Melou (Brest), Edon Zhegrova (Lille) et Pierre-Emerick Aubameyang (Marseille).

A voir aussi : Zaïre-Emery : « Je me sens bien ici et j’espère que je ferai toute ma carrière ici »

Trois joueuses du PSG nommées pour le titre de meilleure joueuse

Chez les Féminines du PSG, trois joueuses sont nommées pour le titre de meilleure joueuse. Sakina Karchaoui, Grace Geyoro et Tabitha Chawinga sont en concurrence avec deux lyonnaises, Lindsey Horan et Ada Hegerberg. Pour le titre de meilleure espoir de la saison, Korbin Albert et Thiniba Samoura sont nommées en compagnie de Vicki Becho (Lyon), Melchie Dumornay (Lyon) et Louana Ribadeira (Paris FC). Enfin, Katarzyna Kiedrzynek postule pour le titre de meilleure gardienne en compagnie de Christiane Endler (Lyon), Chloé N’Gazi (Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC) et Kinga Szemik (Reims).

Les nommées pour les Trophées UNFP