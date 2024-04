Le PSG communique sur l’état de santé de Nordi Mukiele

Titulaire hier soir lors du match nul entre le PSG et Clermont (1-1), Nordi Mukiele a dû sortir dès la huitième minute en raison d’un choc avec le gardien adverse. Le PSG a communiqué sur l’état de santé de son latéral droit.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Nordi Mukiele était titulaire hier soir lors du match entre le PSG et Clermont dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Mais malheureusement pour le latéral droit (26 ans), il n’aura passé que huit minutes sur le terrain. Après un choc avec le gardien clermontois, l’international français est resté quelques minutes au sol. Au moment de se relever, il saignait au niveau de la bouche. Remplacé par Achraf Hakimi, il n’avait pas compris ce choix et l’avait fait savoir au médecin du club. Il était entré aux vestiaires énervé avant de revenir sur le banc et se calmer au fil du temps.

« Mukiele effectuera des examens complémentaires »

Sur ses réseaux sociaux, après la rencontre, le numéro 26 du PSG avait rassuré en expliquant que ce n’était rien de grave. Ce dimanche après-midi, le PSG a dévoilé un point médical pour donner des précisions sur l’état de santé de Nordi Mukiele. Contre les Clermontois, après son choc à la tête, il a été contraint de céder sa place suite à l’application du protocole commotion mis en place par la FFF, explique le club de la capitale. L’ancien montpelliérain « effectuera des examens complémentaires auprès d’un spécialiste neurologue dès demain. Un nouveau point sera fait par la suite », conclut le PSG dans son communiqué.