Le PSG dans le TOP 4 du classement UEFA

Paris s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et s’installe dans l’élite européenne.

3 ans… Cela faisait 3 ans que le PSG n’avait plus passé les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Ce mardi, les Rouge & Bleu ont confirmé leur billet pour le tour suivant en C1 grâce à un succès facilement obtenu sur la pelouse de la Real Sociedad (2-1). Les Parisiens vont donc retrouver les quarts de finale de la compétition et connaîtront leur prochain adversaire le vendredi 15 mars prochain (12h00). Malgré des résultats décevants ces dernières saisons sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain reste tout de même régulier puisqu’ils enchaînent les qualifications en phases finales de la LDC… de quoi rester parmi les clubs forts du vieux continent.

Le PSG parmi l’élite européenne

Fort de ses résultats européens, le Paris Saint-Germain est solidement installé à la quatrième place du classement UEFA, résultats pris depuis la saison 2019/2020. Le club de la capitale est devancée par Manchester City, le Bayern Munich et le Real Madrid, mais domine des équipes comme Liverpool (5e), l’Inter (6e) ou encore Chelsea (9e) et le Barça (12e). Des chiffres positifs qui permettent à la France d’assurer sa 5e place au classement UEFA des nations devant le Portugal, et donc de garantir 7 places européennes pour la saison 24/25 à venir (3 clubs de Ligue 1 seront directement engagés en C1 + 1 en tours préliminaires ; le 5e du championnat se qualifiera pour la C3 tout comme le vainqueur de la Coupe de France; et le 6e sera lui reversé en Europa League Conférence).

La France domine l’Espagne en 2023/2024

Des chiffres d’autant plus exceptionnels qui font échos à l’excellente forme des clubs français dans les Coupes d’Europe. En effet grâce aux succès conjugués du PSG en C1, de l’OM en C3 face à Villareal (4-0) et du LOSC en C4 contre Sturm Graz (3-0), les représentants tricolores ont déjà obtenu 14 416 points au coefficient UEFA des clubs… sachant que la France n’avait engrangé que 12 583 points sur l’entièreté de la saison 2022/2023 européenne. Des résultats impressionnants qui permet à la Ligue 1 de sa placer à la 4e place du classement UEFA sur la saison en cours devant l’Espagne, une première. Les clubs espagnols devront espérer un exploit de l’Atletico face à l’Inter (0-1), d’une qualification loin d’être acquise du FC Barcelone contre le Napoli (1-1) ou encore d’une remontée (improbable) de Villareal pour tenter de renverser la tendance.

Classement des clubs au coefficient UEFA (entre 2019 et 2024)

Manchester City (146 000 pts) Bayern Munich (139 000 pts) Real Madrid (127 000 pts) Paris Saint-Germain (113 00 pts) Liverpool (109 000 pts)

Classement des nations au coefficient UEFA (saison en cours)

Italie 16,571 pts (6 qualifiés / 7) Allemagne 15,500 pts (4 qualifiés / 7) Angleterre 14,625 pts (6 qualifiés / 8) France 14,416 pts (3 qualifiés / 6) Espagne 13,437 pts (4 qualifiés / 8)



[…]

9. Portugal 10,166 pts (3 qualifiés / 6)

10. Pays-Bas 9,800 pts (2 qualifiés / 5)

Classement des nations au coefficient UEFA (entre 2019 et 2024)