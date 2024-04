Le PSG dénonce des actes racistes contre Ousmane Dembélé

Mardi soir, le PSG s’est imposé contre le FC Barcelone en quart de finale retour de la Ligue des champions. Malheureusement, les supporters barcelonais se sont fait remarquer de manière honteuse avec des actes racistes contre Ousmane Dembélé. Le PSG a dénoncé ces actes auprès de l’UEFA.

Lors des quarts de finale de la Ligue des champions, Ousmane Dembélé retrouvait son ancien club, le FC Barcelone. L’été dernier, l’international français avait décidé de rejoindre le PSG après six ans au FC Barcelone, malgré le souhait de Xavi de le conserver. Les supporters catalans n’ont pas apprécié ce choix et lui ont fait savoir sur les réseaux sociaux. De retour à Barcelone pour le quart de finale retour de la Ligue des champions, il a été accueilli par des sifflets et des insultes et était conspué à chaque touche de balle lors de la rencontre remportée par le PSG.

Une lettre envoyé à l’UEFA

Mais cet environnement hostile, auquel le numéro 10 du PSG s’attendait et qui ne l’a pas perturbé sur le terrain, a aussi été le théâtre de nouveaux débordements inadmissibles de la part des supporters du FC Barcelone. En effet, comme le rapporte RMC Sport, le PSG a décidé d’envoyer une lettre à l’UEFA pour dénoncer les actes et cris racistes de certains fans du Barça à l’encontre de son joueur. L’international français a aussi été victime de racisme sur ses réseaux sociaux avant, pendant et après le match. Le média sportif rappelle que deux « supporters » barcelonais avaient été filmés en train de faire des saluts nazis et des gestes racistes au Parc des Princes lors de la manche aller. Après la rencontre, la préfecture de Police avait annoncé leur arrestation.