Actuellement à Saint-Germain-en-Laye au Camp des Loges, le PSG va déménager son centre d’entraînement dans la ville voisine de Poissy. En chantier depuis 2020, le bâtiment devrait ouvrir ses portes à l’équipe professionnelle du Paris Saint-Germain vers juin 2023.

Ce mercredi après-midi, le PSG a dévoilé une vidéo dans laquelle le club de la capitale montre l’avancée des travaux du futur Training Center. En plus de proposer un aperçu sur les futures chambres des joueurs, on y découvre une vue globale de l’infrastructure qui s’étendra sur 74ha comprenant 17 terrains de football dont 6 chauffés et 5 synthétiques disposés sur 3 plateaux.