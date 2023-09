Le PSG dévoile sa liste de Ligue des champions

Ce mercredi, le PSG a dévoilé sa liste des 24 joueurs inscrits pour la phase de groupes de Ligue des champions. Et comme annoncé, Marco Verratti est absent.

Depuis une semaine, le PSG connaît son groupe pour cette édition 2023-2024 de Ligue des champions. Et les Rouge & Bleu ont hérité de la poule la plus relevée de la compétition avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle United. Et ce mercredi, les champions de France ont dévoilé leur liste des 24 joueurs inscrits pour cette phase de groupes.

Les absences de Verratti et Ekitike confirmées

Et comme annoncé plus tôt dans la journée, Marco Verratti et Hugo Ekitike sont absents de cette liste. L’Italien est très proche de rejoindre le Qatar et le club d’Al Arabi. De son côté, l’attaquant de 21 ans paye la concurrence féroce en attaque mais aussi son choix de ne pas quitter les Rouge & Bleu cet été. En revanche, Luis Enrique pourra compter sur dix recrues : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Manuel Ugarte, Lee Kang-In, Marco Asensio, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos. Cher Ndour ne figure pas dans cette liste A. À noter aussi la présence de Keylor Navas dans cette liste. Enfin, les blessés de longue date, Nordi Mukiele, Nuno Mendes et Presnel Kimpembe, sont présents.

En cas de forfait de certains joueurs, Luis Enrique pourra aussi piocher dans la liste B, qui concerne seulement les joueurs de moins de 21 ans. Et selon RMC Sport, Ethan Mbappé et Ilyes Housni font partie de cette liste. L’UEFA n’a pas encore dévoilé la liste complète de cette liste B.

La liste de Ligue des champions du PSG

Gardiens : Navas, Tenas, Donnarumma, Letellier

: Ugarte, Ruiz, Danilo, Vitinha, Lee, Soler, Zaïre-Emery Attaquants : Mbappé, G.Ramos, Dembélé, Asensio, Kolo Muani, Barcola