Ce soir, le PSG pouvait devenir officiellement champion de France pour la 12e fois de son histoire. Mais l’AS Monaco, en s’imposant contre Lille (1-0), a retardé le sacre.

Ce mercredi soir, le PSG pouvait officiellement s’offrir le titre de champion de France, le douzième de son histoire. Pour cela, il y avait deux conditions. La première, les joueurs de Luis Enrique devaient s’imposer sur la pelouse du Moustoir contre le FC Lorient. C’est chose faite avec une très belle prestation et des doublés de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé, qui ont permis au PSG de prendre provisoirement quatorze points d’avance, ce qui lui permet d’être champion de France. Mais pour l’être officiellement, il devait compter sur un faux pas de l’AS Monaco ce soir sur sa pelouse contre Lille.

Un officialisation de titre repoussée dans trois jours ?

Dans ce choc de la 29e journée de Ligue 1 entre le deuxième et le quatrième, ce sont les Monégasques qui se sont imposés grâce à un but de Youssouf Fofana à l’heure de jeu (1-0). Malgré plusieurs situations pour Lille et peut-être un penalty oublié en fin de match pour les Lillois, les Monégasques n’ont pas craqué pour consolider leur deuxième place. Le PSG devra donc patienter pour officiellement devenir champion de France. En cas de succès contre Le Havre samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot) au Parc des Princes, les Parisiens s’offriront leur douzième titre.