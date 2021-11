Le PSG et le Betis devant le TAS pour le transfert de Lo Celso

Grand espoir lorsqu’il a débarqué au PSG en provenance de Rosario à l’hiver 2015, Giovanni Lo Celso a finalement été prêté, avec option d’achat, au Betis, un peu à la surprise générale, un an et demi plus tard. Par la suite, après une saison prolifique passée sous la tunique sévillane, le milieu de terrain à rallier Tottenham pour une coquette somme. Et aujourd’hui, El Desmarque nous apprend qu’un conflit a toujours lieu entre le club parisien et le Betis.

En effet, après avoir touché 25 millions d’euros lors de la vente de son élément, le PSG avait négocié un pourcentage, à hauteur de 20%, sur une éventuelle plus-value à la revente. Et en 2019, le Betis laissait filer Lo Celso du côté de Tottenham, là aussi dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. En cumulé, l’écurie de Liga a touché 48 millions d’euros dans cette transaction : 16 millions dans le cadre du prêt payant et 32 millions une fois l’option d’achat levée. Or, le club de la capitale n’a touché que les 20% correspondants à cette dite option d’achat. De son côté, le Betis n’entend pas payer le surplus lié au prêt payant. En tout, Paris n’a donc touché que 1,5 millions d’euros alors qu’il en réclame 4,5. Un démêlé qui devrait se régler devant le Tribunal arbitral du Sport le mercredi 17 novembre prochain, nous indique El Desmarque.