Bitton pousse un coup de gueule contre Julian Draxler

Après un an sans sélection, Julian Draxler avait été convoqué par Hansi Flick pour le dernier rassemblement de 2021 de l’équipe d’Allemagne. Mais malheureusement pour le milieu offensif du PSG, il s’est blessé à l’entraînement et a dû quitter la sélection. Stéphane Bitton est revenu sur cet épisode.

« Ce n’est vraiment pas de chance pour le pauvre Julian Draxler. De retour en sélection allemande après un an d’absence, il s’est blessé hier lors d’un entraînement avec la Mannschaft, résume Bitton dans sa chronique pour France Bleu Paris. Le milieu offensif du PSG souffre d’une déchirure musculaire importante au niveau de sa cuisse. Alors, Hansi Flick – le sélectionneur de l’Allemagne – a annoncé une absence de plusieurs semaines pour le joueur du PSG. Au moins six semaines selon les premières estimations, ça fait beaucoup.«

Le journaliste qui va par la suite pousser un coup de gueule au sujet du numéro 23 du PSG. « Ce matin je vais faire un poil provocateur. À quoi sert Julian Draxler au Paris-Saint-Germain ? Bilan des rares fois où il a été aligné. Il a été mauvais à Troyes, il a été pas terrible, on va dire ça comme ça, au Trophée des Champions, à Bruges et à Bordeaux. Il a été à peu près correct face à Leipzig au Parc des Princes. Draxler a seulement été satisfaisant face à Clermont, vous avouerez que cela ne fait pas grand chose. […]Le bilan est juste calamiteux malgré deux buts et une passe décisive en 10 matches. Et dire que son contrat a été prolongé jusqu’en juin 2024. Alors une question. Qu’est ce qui a pu pousser les dirigeants parisiens à le prolonger ? La réponse est évidente, c’était l’idée de le vendre avant 2024. Mais avec le prix demandé par le club et avec le salaire qu’a Draxler, le garçon est invendable.«