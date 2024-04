Le PSG et le FC Barcelone en concurrence pour Luis Diaz ?

Avec le futur départ de Kylian Mbappé, le PSG voudra renforcer son attaque. Ces dernières semaines, le nom de Luis Diaz a été avancé du côté des Rouge & Bleu. Le club de la capitale ne serait pas seul sur ce dossier.

Le PSG est toujours à la recherche de nouveaux joueurs pour dynamiser son effectif. Cet été, le club de la capitale devrait renforcer son attaque avec le départ programmé de Kylian Mbappé. Ces dernières semaines, les noms de Victor Osimhen, Rafael Leao ou bien encore Luis Diaz ont été avancés. Encore sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Liverpool, l’international colombien n’a pas encore accepté de prolonger son contrat avec les Reds.

Liverpool demanderait 87 millions d’euros

Selon The Telegraph, Liverpool et son ailier sont à la croisée des chemins entre la prolongation de contrat ou un départ, lui qui est courtisé par le PSG et le FC Barcelone. Le média anglais explique que la piste menant au FC Barcelone semble compliquée, au vu des finances du club espagnol. Liverpool demanderait pas moins de 75 millions de Livres Sterling, soit un peu plus de 87 millions d’euros pour lâcher son joueur. Ce dossier devrait encore alimenter les rumeurs de mercato autour du PSG pendant encore plusieurs semaines, voire mois. Rendez-vous au prochain rebondissement.