Le PSG et Mbappé cherchent un deal gagnant-gagnant

Le bras fer entre Kylian Mbappé et le PSG a pris fin dimanche avec la réintégration du Français à l’entraînement de l’équipe première. Et les deux parties tentent de trouver un deal gagnant-gagnant.

Après 23 jours passés dans le loft du PSG, Kylian Mbappé a retrouvé le groupe principal de Luis Enrique. Une nouvelle qui a créé une véritable sensation dans le monde du football alors que les relations entre le club parisien et le Français étaient très tendues. Mais depuis quelques jours, le climat est redevenu propice à un réchauffement entre les deux parties dans le but de se concentrer sur le sportif. « Aujourd’hui, l’ensemble du groupe regarde dans la même direction alors que Luis Enrique veut plus que jamais s’appuyer sur Mbappé et qu’il attend encore du renfort cet été », rapporte RMC Sport. Mais dans les négociations avec Kylian Mbappé, il va encore falloir s’armer de patience. Si le champion du Monde n’est plus fermé à l’idée de prolonger son contrat chez les Rouge & Bleu, aucun accord n’a encore été trouvé. Mais une chose est sûre, « l’attaquant se montre très ouvert et pleinement engagé dans le club » et continue d’échanger régulièrement avec le président Nasser al-Khelaïfi. Des discussions qui sont toujours jugées positives. « La relation entre le joueur, son clan et l’ensemble du club semble aussi s’être bien réchauffée. » Si toutes les options restent ouvertes dans ce dossier, le PSG et Kylian Mbappé cherchent tout de même à trouver un deal gagnant-gagnant.

Son retour à l’entraînement pas lié à une promesse de prolongation

De son côté, L’Equipe fait également le point sur la situation de Kylian Mbappé. Et son retour à l’entraînement n’est pas lié à la promesse de ne pas partir libre à la fin de son contrat l’été prochain. « La question d’une prolongation ne serait même pas apparue dans les discussions préalables au réchauffement diplomatique de la semaine écoulée. » De plus, il n’y a toujours pas d’évolution concernant la position du joueur sur la levée de son option présente dans son contrat. Mais l’attaquant de 24 ans voulait à tout prix rejouer. Ce retour laisse penser que le champion du Monde a abandonné quelque chose en chemin pour que le PSG ne sorte pas totalement perdant lors de sa fin de contrat en juin 2024, « même si cela n’empêchera pas le club parisien, probablement, de tenter à nouveau de prolonger son attaquant vedette dans le courant de la saison », précise L’E.

Un renoncement de sa prime de fidélité ?

Le média The Athletic y va également de ses informations sur ce nouvel épisode du feuilleton Mbappé. Et selon certaines sources proches, Kylian Mbappé aurait été à l’origine du rapprochement vers Nasser al-Khelaïfi quelques heures avant le match face au FC Lorient samedi. Ils ont ensuite été rejoints par Luis Enrique et Luis Campos après la rencontre. Le fait de s’entraîner de nouveau avec l’équipe première montre qu’il rentre dans les plans du club pour la saison 2023-2024 et qu’aucune vente n’est prévue pour cet été. Et pour ce retour, l’international français a dû faire des compromis. Toujours selon The Athletic, « l’une des options explorées par le joueur est qu’il reste, ne prolonge pas son contrat mais ne reçoive pas non plus la prime de fidélité qui lui est due après qu’il soit resté au club au-delà du 31 juillet. » Un scénario bien accueilli par le board parisien qui estime que le joueur pourrait renouveler son contrat au cours de la saison, surtout face au renouveau du projet parisien qui donne pour l’instant satisfaction à Kylian Mbappé.