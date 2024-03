En clôture de la 26e journée de la Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Montpellier. Les Parisiens voulait s’imposer après trois matches nuls consécutifs en championnat. Et les Rouge & Bleu ont réalisé un festival à la Mosson (2-6).

Avant la trêve internationale, le PSG jouait un dernier match ce dimanche soir avec le déplacement à Montpellier dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Avec les faux pas de Brest et Monaco cet après-midi, le PSG pouvait encore accentuer son avance en tête de la Ligue 1 avant de retrouver Marseille pour le deuxième classico de la saison en sortie de trêve. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de titulariser Kylian Mbappé en attaque aux côtés de Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Pour le milieu de terrain, Manuel Ugarte retrouvait une place de titulaire aux côtés de Vitinha et de Kang-In Lee. En défense, après avoir joué 90 minutes contre Nice en Coupe de France (3-1), Nuno Mendes débutait sur le banc et laissait sa place à Lucas Hernandez. Danilo Pereira et Lucas Beraldo étaient associés en défense centrale alors qu’Achraf Hakimi commençait sur le côté droit. Gianluigi Donnarumma retrouvait une place de titulaire en Ligue 1 après avoir laissé les buts parisiens à Keylor Navas contre le Stade de Reims (2-2) le week-end dernier.

Le résumé du match

Dans un match très ouvert, le PSG a rapidement pris l’avantage. Après un corner joué à deux, Vitinha est trouvé à l’extérieur, élimine Teji Savanier et ouvre son pied pour tromper magnifiquement Dimitry Bertaud (0-1, 14′). En forme offensivement, les Rouge & Bleu ont rapidement doublé la mise sur une transition rapide. Profitant d’un beau travail de Lee Kang-In et Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé a marqué le deuxième but (0-2, 22′). Mais comme trop souvent, la défense parisienne a manqué de sérenité et le MHSC a rapidement réduit l’écart. Après une intervention manquée sur un centre, Danilo Pereira a permis à Arnaud Nordin de tromper de près Gianluigi Donnarumma (1-2, 30′). Un but qui a complètement relancé le club héraultais qui se montrait de plus en plus pressant. Et finalement juste avant la pause, le MHSC a égalisé, suite à un penalty très sévère sifflé contre Gianluigi Donnarumma. Après une nouvelle erreur de Danilo Pereira, le portier parisien a détourné la frappe de Tanguy Coulibaly mais a aussi touché le joueur en retombant. Un penalty très sévère transformé par Teji Savanier (2-2, 45’+1). Les Parisiens ont regagné les vestiaires avec ce score de parité (2-2).

Vexé par ce penalty inexistant concédé, le PSG a livré une seconde période de haut vol. En 12 minutes, les Rouge & Bleu ont complètement mis fin aux espoirs des Montpelliérains sur trois réalisations magnifiques. Sur une frappe enroulée sans élan, Kylian Mbappé a trompé avec l’aide de la transversale Dimitry Bertaud (2-3, 50′). Deux minutes plus tard, c’était au tour de Lee Kang-In de tromper le portier du MHSC d’une frappe enroulée après un échange avec Randal Kolo Muani (2-4, 52′). Puis Kylian Mbappé est allé de son triplé (2-5, 62′) après une excellente passe d’un Vitinha impressionnant à la Mosson. Le Portugais a même offert une nouvelle passe décisive à son compatriote Nuno Mendes en fin de rencontre (2-6, 89′). Un récital des Parisiens en seconde période qui leur permet de renouer avec le succès en championnat et prendre 12 points d’avance sur le Stade Brestois. Désormais, les joueurs du PSG seront concernés par la trêve internationale avant d’entamer un sprint final alléchant dans toutes les compétitions.

Fil du match

Le match débute dans 5 minutes

0′ Le coup d’envoi est donné par le MHSC. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Sur un coup franc excentré tiré par Savanier, Beraldo était proche de marquer contre son camp mais Donnarumma est vigilant et capte le ballon.

9′ Frappe lointaine de Leroy mais Donnarumma se couche bien et capte le ballon.

10′ Contact entre Nordin et Beraldo dans la surface parisienne, mais pas de penalty sifflé. Monsieur Batta estime que l’attaquant montpelliérain est venu buter sur le défenseur brésilien après son dribble.

14′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA (0-1). Après un corner joué à deux, Vitinha est trouvé à l’extérieur de la surface. Après avoir éliminé Savanier, le Portugais se met sur son pied droit et enroule sa frappe face à un Bertaud impuissant. Quel but du numéro 17 parisien.

19′ Excellent repli défensif du PSG pour contrer l’offensive menée par Khazri.

22′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MBAPPE (0-2). Sur une transition offensive très rapidement menée par Lee, Kolo Muani et Mbappé, le Français conclut parfaitement le beau travail effectué par l’ancien de Francfort.

25′ Encore une situation dangereuse pour le PSG. Sur un service de Lee, Mbappé tente une frappe enroulée mais Berteaud capte.

26′ Donnarumma ferme bien son angle et détourne une frappe de Nordin.

27′ Encore un contre éclair joué par le PSG. Mais le centre d’Hakimi arrive dans le dos de Kolo Muani, seul au second poteau.

30′ Réduction de l’écart du MHSC (1-2) de Nordin. Danilo manque son intervention défensive sur un centre et permet à Nordin, seul au second poteau, de conclure de près face à Donnarumma.

38′ Carton jaune pour Beraldo après une faute à retardement sur Savanier.

41′ QUEL SAUVETAGE DEFENSIVE DE DANILO. Le Portugais sort la frappe de Khazri, qui avait pris à contre-pied Donnarumma après une belle offensive menée par le club héraultais.

43′ Le MHSC se montre de plus en plus pressant et la défense parisienne ne montre aucune sérénité.

44′ Penalty pour Montpellier !!! Sur une mauvaise passe en retrait de Danilo, Donnarumma met son corps en opposition pour contrer la frappe de Coulibaly. Mais le portier italien touche le joueur du MHSC. Penalty très sévère. Donnarumma reçoit un carton jaune.

45′ Quatre minutes de temps additionnel

45’+1 Egalisation du MHSC (2-2). Savanier trouve la lucarne sur son penalty, Donnarumma était parti du bon côté.

45’+5 Grosse situation pour le PSG avant la pause, mais Kolo Muani bute sur la défense après un bon service de Barcola puis Vitinha trouve ensuite les gants de Bertaud.

45’+6 C’est la pause à la Mosson. Après avoir mené 0-2 après 30 minutes de jeu, le PSG a été rattrapé à cause d’une défense en grande difficulté à l’image de Danilo Pereira, fautif sur les deux buts encaissés.

46′ La seconde période reprend. Un changement côté parisiens avec l’entrée de Nuno Mendes à la place de Lucas Hernandez.

50′ QUEL BUTTTTTT DE MBAPPE (2-3). Pas attaqué à l’extérieur de la surface, le Français place une frappe enroulée sans élan et trompe Bertaud avec l’aide de la transversale. Le doublé pour le Français.

53′ BUTTTT POUR LE PSG SUR UN NOUVEAU CHEF D’OEUVRE (2-4). Cette fois-ci c’est Lee qui marque un but magnifique. Après un échange avec Kolo Muani, le Sud-Coréen enroule parfaitement son tir pour tromper Bertaud.

62′ Double changement au PSG. Ramos et Zaïre-Emery prennent la place de Barcola et Kolo Muani.

63′ BUTTTTTT POUR LE PSG ET TRIPLE POUR MBAPPE (2-5). Après un excellent ballon de Vitinha par dessus la défense, le Français contrôle et trompe Bertaud d’une demi-volée. Quelle action des Parisiens une nouvelle fois.

68′ Après une excellente passe en avant de Beraldo, Vitinha tente sa chance mais cette fois-ci Bertaud capte.

69′ Double changement au PSG. Beraldo et Lee sont remplacés par Mukiele et Mayulu .

. 72′ Carton jaune pour Nuno Mendes après un pied haut sur Savanier.

80′ Nouveau mouvement offensive de qualité des Parisiens avec Vitinha à la baguette. Mbappé réalise ensuite un une-deux avec Ramos. Le Portugais ne cadre pas.

81′ Le MHSC pensait obtenir un penalty après une soit-disant faute de Nuno Mendes sur Al-Taamari. Après vérification de la VAR, le Portugais touche bien le ballon et le penalty est annulé.

84′ Sur un contre rapide, Al-Taamari prend de vitesse Mukiele et sert au second poteau Savanier. Le capitaine du MHSC tente sa chance et Donnarumma ne prend aucun risque et détourne en corner. Ce dernier ne donnera rien.

88′ Sur un contre rapide mené par Hakimi, le Marocain sert Zaïre-Emery. Le Titi résiste au retour d’un défenseur montpelliérain et frappe ensuite. Mais sa tentative touche le poteau.

89′ BUTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES. Lancé sur le côté gauche, Vitinha sert parfaitement Nuno Mendes, qui trompe en force Bertaud. Quel match du milieu portugais avec un but et deux passes décisives.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 C’est terminé à la Mosson avec un festival du PSG (2-6). Dans une seconde période complètement maîtrisée, les Parisiens se sont imposés grâce à un triplé de Mbappé et un Vitinha excellent, auteur d’un but et deux passes décisives.

Feuille de match Montpellier / PSG

26e journée de Ligue 1 – Stade : La Mosson – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Florent Batta – Arbitres assistants : Christophe Mouysset et Cédric Favre – Quatrième arbitre : Olivier Thual – VAR : Jérôme Brisard et Christian Guillard – Buts : Vitinha (14′), Mbappé (22′, 50′, 63′), Nordin (30′), Savanier (45’+1, sp), Lee (53′) – Cartons : Beraldo (38′), Donnarumma (45’+1), Nuno Mendes (72′).